IPL 2026 के लिए DC विप्रज निगम इन 4 युवाओं को किसी कीमत पर नहीं करेगी रिलीज, जानें वजह

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल व अन्य खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्स@/DelhiCapitals)
DC retentions prediction: दिल्ली कैपिटल्स के पास पांच ऐसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं, जिन्हें फ्रैंचाइजी आईपीएल 2026 के लिए रिलीज नहीं करना चाहेगी। विप्रज निगम से लेकर हमेशा आक्रामक रहने वाले ट्रिस्टन स्टब्स तक टीम में अनुभव और युवाओं का अच्छा संतुलन है। यही वजह है कि मिनी ऑक्शन से पहले रिलीज के मामले में डीसी का शायद ज्यादा बदलाव करने का इरादा नहीं होगा। अक्षर पटेल और उनकी टीम आईपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर रही थी, जिसके चलते वह प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी थी। दिसंबर में होने वाले आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले सभी टीमों को 15 नवंबर तक रिटेंशन लिस्ट जारी करनी होगी। आइए इससे पहले उन 4 युवाओं पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें डीसी जरूर रिटेन करना चाहिए।
पश्चिम बंगाल से आने वाले क्रिकेट खिलाड़ी अभिषेक पोरेल आईपीएल 2025 में डीसी के सर्वश्रेष्ठ और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में से एक रहे। 2023 में इस टीम के लिए आईपीएल में डेब्यू करने के बाद 23 वर्षीय पोरेल ने लगातार दो सीज़न में 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं और डीसी के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक है। 2025 में पोरेल ने 13 मैचों में एक अर्धशतक सहित 301 रन बनाए।
डीसी के मिस्टर डिपेंडेबल के रूप में उभरे एक और मध्यक्रम बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीकी स्टार ट्रिस्टन स्टब्स हैं। 2024 में मुंबई इंडियंस से डीसी में आने के बाद उन्होंने तेजी से प्रगति की है और लगातार सीज़न में 300+ रन बनाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि उनका सर्वश्रेष्ठ सीजन 2024 में आया। जब उन्होंने 378 रन बनाए, लेकिन पिछले सीजन में वह 14 मैचों में 50 की औसत से 300 रन बना सके।
विप्रज निगम ऑलराउंडर आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए वास्तव में सबसे अच्छी खोज रहे। 14 मैचों में निगम ने 11 विकेट लिए और 142 रन बनाए और कप्तान अक्षर पटेल के बाद दूसरे नंबर के ऑलराउंडर के रूप में उभरे। 21 वर्षीय यह खिलाड़ी वास्तव में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भविष्य का नंबर-1 ऑलराउंडर है और आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले टीम के लिए उसे रिटेन करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा।
2024 के आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए अपनी बड़ी हिटिंग क्षमता से धूम मचाने के बाद आशुतोष शर्मा आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल हो गए। उनका सीजन और भी बेहतर रहा, क्योंकि उन्होंने 9 पारियों में 204 रन बनाए, जिसमें 160.62 का स्ट्राइक रेट रहा और उनके नाम एक अर्धशतक भी रहा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग