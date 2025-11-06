IPL 2026 के लिए DC विप्रज निगम इन 4 युवाओं को किसी कीमत पर नहीं करेगी रिलीज, जानें वजह

DC retentions prediction: दिल्ली कैपिटल्स के पास पांच ऐसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी हैं, जिन्हें फ्रैंचाइजी आईपीएल 2026 के लिए रिलीज नहीं करना चाहेगी। विप्रज निगम से लेकर हमेशा आक्रामक रहने वाले ट्रिस्टन स्टब्स तक टीम में अनुभव और युवाओं का अच्‍छा संतुलन है। यही वजह है कि मिनी ऑक्‍शन से पहले रिलीज के मामले में डीसी का शायद ज्‍यादा बदलाव करने का इरादा नहीं होगा। अक्षर पटेल और उनकी टीम आईपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर रही थी, जिसके चलते वह प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी थी। दिसंबर में होने वाले आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन से पहले सभी टीमों को 15 नवंबर तक रिटेंशन लिस्‍ट जारी करनी होगी। आइए इससे पहले उन 4 युवाओं पर एक नजर डालते हैं, जिन्हें डीसी जरूर रिटेन करना चाहिए।