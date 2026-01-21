लिजेल ली को अंपायर के फैसले का विरोध करना पड़ गया भारी, WPL ने तगड़े जुर्माने के साथ सुनाई ये सजा

Lizelle Lee fined in WPL match: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) में मंगलवार रात वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में एमआई ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। इसके जवाब में डीसी ने तीन विकेट के नुकसान पर छह गेंदें शेष रहते लक्ष्‍य को आसानी से हासिल करते हुए सात विकेट से जीत दर्ज की। लेकिन, मैच के दौरान दिल्‍ली की लिजेल ली पर कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और एक डिमेरिट पॉइंट भी उनके खाते में जोड़ दिया गया है।