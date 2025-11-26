टीम इंडिया की हार के बाद भड़की दिल्ली कैपटिल्स, गौतम गंभीर को लेकर BCCI से कर डाली यह मांग

गौतम गंभीर, मुख्य कोच, टीम इंडिया (Photo Credit - IANS)
Delhi Capitals co-owner suggested that India urgently needs a dedicated Test-format coach: साउथ अफ्रीका से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने वाली भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ पूर्व क्रिकेटर जहां टेस्ट में गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठे रहे हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से बड़ी मांग कर डाली है।
उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''करीब भी नहीं, घर में कैसी पिटाई! याद नहीं कि हमने घरेलू मैदान पर अपनी टेस्ट टीम को इतना कमजोर देखा था! जब रेड बॉल स्पेशलिस्ट को नहीं चुना जाता तो ऐसा ही होता है। यह टीम रेड बॉल क्रिकेट में हमारी गहरी ताकत को बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं करती है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक स्पेशलिस्ट रेड बॉल क्रिकेट कोच की ओर बढ़ने का समय आ गया है।''
गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम की करारी हार को क्रिकेट प्रशंसक नहीं पचा पा रहे हैं। क्रिकेट प्रशंसक मुख्य कोच गौतम गंभीर से नाराज नजर आए। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम की हार के बाद क्रिकेट प्रशंसकों ने हाय, हाय गौतम गंभीर के नारे लगाए। वहीं गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीसीसीआई उनके भविष्य पर फैसला करेगा। भारतीय क्रिकेट महत्वपूर्ण है, मैं नहीं।
जुलाई 2024 में गौतम गंभीर के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालने के बाद टेस्ट में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उनके कार्यकाल में भारत ने 19 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सिर्फ 7 में जीत और 10 मैच हार का सामना करना पड़ा है। उनके कोचिंग कार्यकाल में भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 36.82 फीसदी रहा।
साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर फिसल गई है। भारतीय टीम ने 2025-27 साइकल में अब तक 9 मैच में 4 जीते हैं और इतने ही मैच में हार मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है। इस तरह भारतीय टेस्ट टीम का जीत प्रतिशत 48.15 है। WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान का नंबर है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग