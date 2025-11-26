Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

टीम इंडिया की हार के बाद भड़की दिल्ली कैपटिल्स, गौतम गंभीर को लेकर BCCI से कर डाली यह मांग

गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर फिसल गई है। भारतीय टीम की हार से निराश दिल्ली कैपिटल्स के को-ओनर पार्थ जिंदल ने भारतीय टेस्ट टीम के लिए नए कोच की मांग कर डाली है।

2 min read
भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 26, 2025

gautam gambhir

गौतम गंभीर, मुख्य कोच, टीम इंडिया (Photo Credit - IANS)

Delhi Capitals co-owner suggested that India urgently needs a dedicated Test-format coach: साउथ अफ्रीका से दो मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप झेलने वाली भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ पूर्व क्रिकेटर जहां टेस्ट में गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठे रहे हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से बड़ी मांग कर डाली है।

उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''करीब भी नहीं, घर में कैसी पिटाई! याद नहीं कि हमने घरेलू मैदान पर अपनी टेस्ट टीम को इतना कमजोर देखा था! जब रेड बॉल स्पेशलिस्ट को नहीं चुना जाता तो ऐसा ही होता है। यह टीम रेड बॉल क्रिकेट में हमारी गहरी ताकत को बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं करती है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक स्पेशलिस्ट रेड बॉल क्रिकेट कोच की ओर बढ़ने का समय आ गया है।''

गुवाहाटी में हाय, हाय गौतम गंभीर के लगे नारे

गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम की करारी हार को क्रिकेट प्रशंसक नहीं पचा पा रहे हैं। क्रिकेट प्रशंसक मुख्य कोच गौतम गंभीर से नाराज नजर आए। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम की हार के बाद क्रिकेट प्रशंसकों ने हाय, हाय गौतम गंभीर के नारे लगाए। वहीं गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीसीसीआई उनके भविष्‍य पर फैसला करेगा। भारतीय क्रिकेट महत्‍वपूर्ण है, मैं नहीं।

कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में टेस्ट में भारत का प्रदर्शन

जुलाई 2024 में गौतम गंभीर के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालने के बाद टेस्ट में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उनके कार्यकाल में भारत ने 19 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सिर्फ 7 में जीत और 10 मैच हार का सामना करना पड़ा है। उनके कोचिंग कार्यकाल में भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 36.82 फीसदी रहा।

WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल में भारत

साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर फिसल गई है। भारतीय टीम ने 2025-27 साइकल में अब तक 9 मैच में 4 जीते हैं और इतने ही मैच में हार मिली है, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है। इस तरह भारतीय टेस्ट टीम का जीत प्रतिशत 48.15 है। WTC पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान का नंबर है।

भारत को मिली बड़ी कामयाबी, 20 साल बाद मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी
अन्य खेल
Commonwealth Games 2030

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

26 Nov 2025 10:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / टीम इंडिया की हार के बाद भड़की दिल्ली कैपटिल्स, गौतम गंभीर को लेकर BCCI से कर डाली यह मांग

