टीम इंडिया की हार के बाद भड़की दिल्ली कैपटिल्स, गौतम गंभीर को लेकर BCCI से कर डाली यह मांग

उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''करीब भी नहीं, घर में कैसी पिटाई! याद नहीं कि हमने घरेलू मैदान पर अपनी टेस्ट टीम को इतना कमजोर देखा था! जब रेड बॉल स्पेशलिस्ट को नहीं चुना जाता तो ऐसा ही होता है। यह टीम रेड बॉल क्रिकेट में हमारी गहरी ताकत को बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं करती है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए एक स्पेशलिस्ट रेड बॉल क्रिकेट कोच की ओर बढ़ने का समय आ गया है।''