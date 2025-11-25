Delhi Capitals target at WPL 2026 mega auction: महिला प्रीमियर लीग 2026 का मेगा ऑक्‍शन 27 नवंबर को दिल्‍ली में आयोजित किया जाएगा। ऐसे में सभी फ्रैंचाइजी अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी होंगी।

दिल्ली कैपिटल्स (DC) डब्‍ल्‍यूपीएल मेगा ऑक्शन में एक मजबूत बेस के साथ उतरने जा रही है, लेकिन अभी भी उसे ऐसे कुछ प्‍लेयर्स की तलाश होगी, जो टीम को और मजबूती दे सकें। वह इस ऑक्‍शन में 5.70 करोड़ रुपये के भारी भरकम पर्स के साथ उतरने जा रही है। ऐसे में उसकी नजर कौन-कौन सी बड़ी प्‍लेयर्स को खरीदने पर हो सकती है। आइये इस पर एक नजर डालते हैं।