Rajasthan Royals eye on 9 players: IPL 2026 के रिटेंशन से पहले सबसे ज्‍यादा चर्चा में राजस्‍थान रॉयल्‍स की टीम रही, जिसने संजू सैमसन और नीतीश राणा को रिलीज करते हुए रवींद्र जडेजा, सैम कुरेन और डोनोवन फरेरा को ट्रेड डील के जरिये हासिल किया। अब आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन में आरआर अपने खाली हुए 9 स्‍लॉट को भरने के लिए उतरेगी, जिसमें से एक स्‍लॉट विदेशी प्‍लेयर का है। वहीं, नीलामी के दौरान उसके पर्स बाकी बचे 16.05 करोड़ और आईपीएल से मिलने वाले पांच करोड़ के साथ उसके पास कुल 21.05 करोड़ रुपये होंगे। ऐसे में एडम जैम्‍पा जैसे एक-दो स्‍टार प्‍लेयर के साथ अनकैप्‍ड और कुछ घरेलू खिलाडि़यों को खरीदना चाहेगी। आइये एक नजर डालते हैं उन प्‍लेयर्स पर-