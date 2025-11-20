राजस्थान रॉयल्स की टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/rajasthanroyals)
Rajasthan Royals eye on 9 players: IPL 2026 के रिटेंशन से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में राजस्थान रॉयल्स की टीम रही, जिसने संजू सैमसन और नीतीश राणा को रिलीज करते हुए रवींद्र जडेजा, सैम कुरेन और डोनोवन फरेरा को ट्रेड डील के जरिये हासिल किया। अब आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में आरआर अपने खाली हुए 9 स्लॉट को भरने के लिए उतरेगी, जिसमें से एक स्लॉट विदेशी प्लेयर का है। वहीं, नीलामी के दौरान उसके पर्स बाकी बचे 16.05 करोड़ और आईपीएल से मिलने वाले पांच करोड़ के साथ उसके पास कुल 21.05 करोड़ रुपये होंगे। ऐसे में एडम जैम्पा जैसे एक-दो स्टार प्लेयर के साथ अनकैप्ड और कुछ घरेलू खिलाडि़यों को खरीदना चाहेगी। आइये एक नजर डालते हैं उन प्लेयर्स पर-
राजस्थान रॉयल्स शायद अपने आखिरी विदेशी स्लॉट का इस्तेमाल एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के रूप में करे। ऐसे में उसका लक्ष्य एडम जैम्पा हो सकते हैं। इसके अलावा हसरंगा और तीक्षना के जाने पर उसे एक और अतिरिक्त भारतीय स्पिनर राहुल चाहर, कर्ण शर्मा, विग्नेश पुथुर और कुमार कार्तिकेय में से किसी एक तलाश हो सकती है।
संजू सैमसन के जाने से आरआर को एक भारतीय शीर्ष क्रम बल्लेबाजी की भी जरूरत, जो उन्हें विकेटकीपिंग का भी विकल्प दे सके। ऐसे में पृथ्वी शॉ या वंश बेदी दोनों में से किसी एक की तरफ जा सकते हैं।
नीतीश राणा के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स बजट-फ्रेंडली भारतीय मिडिल-ऑर्डर बैट्समैन की तलाश करेगा। पराग और जुरेल के साथ काम करने के लिए महिपाल लोमरोर, अभिनव मनोहर और करण शर्मा मजबूत विकल्प हो सकते हैं।
9 स्लॉट खाली होने के कारण राजस्थान रॉयल्स को नीलामी के दौरान अधिक चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए उसे मिड-टियर अनकैप्ड खिलाड़ियों, सस्ते विदेशी स्पिनरों और घरेलू फिनिशरों को टारगेट करके कई कमियों को अच्छे से भरना होगा।
राजस्थान रॉयल्स को जोफ्रा आर्चर का सपोर्ट करने के लिए कम से कम दो भरोसेमंद भारतीय पेसर चाहिए। ऐसे में उसके निशाने पर कुछ सस्ते टारगेट जैसे सिमरनजीत सिंह, मोहित शर्मा, कुलदीप सेन और आकाश दीप हो सकते हैं, ये सभी प्रेशर वाले फेज में अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं।
यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, वैभव सूर्यवंशी, नंद्रे बर्गर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरोन हेटमायर, क्वेना मफाका, रवींद्र जडेजा, सैम करन और डोनोवन फरेरा।
