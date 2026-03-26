IPL 2026 का पूरा शेड्यूल कब जारी करेगा BCCI? देवजीत सैकिया ने तोड़ी चुप्पी

IPL 2026 Full schedule to be announced soon: आईपीएल 2026 का आगाज होने में अब सिर्फ दो दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक भी पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया जा सका है। पहले कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखें सामने आने के बाद आईपीएल का पूरा शेड्यूल घोषित किया जाएगा। लेकिन, चुनावों की घोषणा के बाद भी क्रिकेट फैंस शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया अब जाकर अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए बताया है कि बाकी मैचों की घोषणा कब की जाएगी?