IPL 2026 का पूरा शेड्यूल कब जारी करेगा BCCI? देवजीत सैकिया ने तोड़ी चुप्पी

BCCI सचिव देवजीत सैकिया। (Photo - BCCI)
IPL 2026 Full schedule to be announced soon: आईपीएल 2026 का आगाज होने में अब सिर्फ दो दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक भी पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया जा सका है। पहले कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखें सामने आने के बाद आईपीएल का पूरा शेड्यूल घोषित किया जाएगा। लेकिन, चुनावों की घोषणा के बाद भी क्रिकेट फैंस शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया अब जाकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया है कि बाकी मैचों की घोषणा कब की जाएगी?
आईपीएल 2026 पहले चरण में सिर्फ 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया गया था। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात की पुष्टि की है कि बोर्ड आने वाले दिनों में बाकी मैचों का शेड्यूल जारी करेगा। सैकिया ने टीओआई को बताया कि हम कुछ ही दिनों में आईपीएल 2026 के बाकी मैचों का शेड्यूल जारी कर देंगे।
बीसीसीआई ने 28 मार्च से 12 अप्रैल के बीच खेले जाने वाले मैचों का शेड्यूल जारी किया था। वहीं, बाकी 54 मैचों का शेड्यूल इस हफ्ते के आखिर में जारी होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बोर्ड इसकी घोषणा टूर्नामेंट के उद्घाटन के दिन कर सकता है, जब 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा।
दरअसल, शेड्यूल में देरी की मुख्य वजह पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। इन सभी राज्यों में आईपीएल के मैच खेले जाने हैं। अब जब चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है, तो बोर्ड शेड्यूल को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ पाया है।
बता दें कि आईपीएल 2026 मौजूदा फॉर्मेट के हिसाब से ही खेला जाएगा, जिसमें 65 दिनों के अंदर कुल 74 मैच होंगे। 84 मैचों तक विस्तार करने की जिस योजना पर पहले काफी चर्चा हुई थी, वह इस सीजन में लागू नहीं हो पाई है। अब उम्मीद है कि यह विस्तार 2027 के बाद अगले चक्र में ही हो पाएगा।
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