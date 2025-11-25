80 के औसत से 32 मैचों में 2000 से अधिक रन बनाने वाले इस खिलाड़ी को ODI टीम में जगह नहीं मिलने भड़का पूर्व पेसर

Devdutt Padikkal snub: गौतम गंभीर के हेड कोच और अजीत अगरकर के चीफ सेलेक्‍टर बनने के बाद से टीम में लगातार फेरबदल हो रहा है और घरेलू क्रिकेट में अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को मौका भी नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोडा गणेश ने लिस्ट ए में शानदार प्रदर्शन के बावजूद देवदत्त पडिक्कल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम से बाहर रखने पर सेलेक्टर्स पर जमकर निशाना साधा है। कर्नाटक के इस बल्‍लेबाज को 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली है। जबकि पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट में 50 ओवर के फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है।