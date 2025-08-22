AUS vs SA 2nd ODI: वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद ब्रेविस बन गए टीम के ‘विलेन’

Australia vs South Africa 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज से पहले दोनों देशों के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज भी खेली गई थी। टी20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले डेवाल्ड ब्रेविस वनडे सीरीज में अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं। उन्होंने अब तक दोनों मुकाबलों में कुल 7 रन बनाए थे। 2 मैच में वह अब तक 7 गेंदों का ही सामना कर पाए हैं। डेब्यू वनडे में उन्होंने पहली गेंद पर छक्का मारा और दूसरी गेंद पर आउट हो गए थे तो दूसरे वनडे में वह 5 गेंद खेलने के बाद 1 रन बनाकर आउट हो गए थे।