AUS vs SA 2nd ODI: वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद ब्रेविस बन गए टीम के ‘विलेन’

Dewald Brevis ODI Records: वनडे क्रिकेट की पहली गेंद का सामने करते ही छक्का उड़ाने वाले डेवाल्ड ब्रेविस 2 मैचों में सिर्फ 7 रन ही बना सके हैं। उन्होंने डेब्यू मैच में 2 गेंदों का सामना किया और 6 रन बनाकर आउट हुए थे।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 22, 2025

AUS vs SA: डेवाल्ड ब्रेविस टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे (Photo - EspnCricInfo)

Australia vs South Africa 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज से पहले दोनों देशों के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज भी खेली गई थी। टी20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले डेवाल्ड ब्रेविस वनडे सीरीज में अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहे हैं। उन्होंने अब तक दोनों मुकाबलों में कुल 7 रन बनाए थे। 2 मैच में वह अब तक 7 गेंदों का ही सामना कर पाए हैं। डेब्यू वनडे में उन्होंने पहली गेंद पर छक्का मारा और दूसरी गेंद पर आउट हो गए थे तो दूसरे वनडे में वह 5 गेंद खेलने के बाद 1 रन बनाकर आउट हो गए थे।

टी20 सीरीज में गरजा था बल्ला

डेवाल्ड ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मैच में तूफानी शतक लगाया था। मात्र 56 गेंदों में 12 चौके और 8 छक्के की मदद से नाबाद 125 रन की पारी उनके बल्ले से निकली थी। इसके बाद तीसरे टी20 में भी उन्होंने 26 गेंद पर 6 छक्के की मदद से 53 रन की पारी खेली। दो दमदार पारियों के बाद क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने डेवाल्ड ब्रेविस को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू का मौका दिया। ब्रेविस ने वनडे करियर की शुरुआत दमदार की पहले मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन इसके अगले ही गेंद पर वह आउट हो गए।

शुक्रवार को दूसरे वनडे में भी उनका बल्ला नहीं चला और 5 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों मैचों में उनके पास क्रीज पर रुकने और बड़ी पारी खेलने का समय था, लेकिन वे असफल रहे। डेवाल्ड ब्रेविस महज 22 साल के हैं। उनका नाम दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी के भविष्य के रूप में लिया जाता है। उनमें फैंस एबी डिविलियर्स का अक्स भी देखते हैं। यही वजह है कि उन्हें 'बेबी एबी' भी कहा जाता है।

ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट, 2 वनडे और 10 टी20 खेले हैं। टेस्ट में 1 अर्धशतक लगाते हुए 84, वनडे में 7 और टी20 में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 318 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में अगर ब्रेविस को मौका मिलता है, तो उन्हें अच्छी पारी खेलनी होगी। नहीं तो, इस फॉर्मेट से उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है।

Hindi News / Sports / Cricket News / AUS vs SA 2nd ODI: वनडे करियर की पहली गेंद पर छक्का, उसके बाद ब्रेविस बन गए टीम के ‘विलेन’

