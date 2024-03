Dhanashree Verma का नाम अब इस शख्स के साथ जुड़ा, ट्रोलर्स ने पति युजवेंद्र चहल को भी घसीटा

यह भी पढ़ें

Feel for yuzi chahal man

he almost sacrifice his carrier what he dint do for dhanashree voting appeal dusre se appeal karwana freedom dia kya kuch nhi Kia but what he get in retur what yuzi chahal will feeling after seeing this 💔 #Dhanashree #AmbaniPreWedding #ParisFashionWeek pic.twitter.com/UBCXGAdYgM — AHMED SAYS (@ahmed18_77) March 3, 2024

This is Absolutely not Okay Dhanashree. If you Are Someone's Wife You Must Know Your Responsibilities Come First Then Your Friends or Whatever. Such Women Don't Deserve Love Life

Learn To maintain Distance From Married People



Agar Yahi Koi Ladka krta toh ?#Dhanashree #Chahal pic.twitter.com/RNgwVxec0g— Abhishek Ranjan (@Abhishekrjn15au) March 3, 2024

Yuzi Chahal and iyer after watching #Dhanashree 's insta post with her male bestfriend-🤣 pic.twitter.com/OiC0zngyKM— Ramsa Chaudhary (@Ramkishor_jaat_) March 3, 2024

यह भी पढ़ें

धनश्री वर्मा जिस शख्स के साथ फोटो में नजर आ रही हैं, वह उनका कोरियोग्राफर प्रतीक उतेकर है। इस फोटो के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई। ट्रोलर्स ने धनश्री के साथ उनके पति और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को भी घसीट लिया। कुछ युजवेंद्र चहल के प्रति अपनी सहानुभूति जता रहे हैं तो कुछ उनके दुख को समझने जैसे रिएक्‍शन दे रहे हैं।बता दें कि यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब धनश्री वर्मा को इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले धनश्री वर्मा का नाम कई बार श्रेयस अय्यर से भी जोड़ा गया है और उन्‍हें ट्रोल भी किया गया था। वहीं, अब एक बार फिर से उन्‍हें ट्रोल किया जा रहा है। इस मामले में कुछ फैंस धनश्री के बचाव में भी दिखे हैं।