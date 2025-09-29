शादी के दूसरे महीने में ही चीट करते हुए पकड़े गए थे युजवेंद्र चहल, तलाक के बाद धनाश्री ने किया सबसे बड़ा खुलासा

बता दें कि अशनीर ग्रोवर के इस गेम-बेस्ड शों में 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स भाग ले रहे हैं, जिनमें अर्जुन बिजलानी, किकू शारदा और कुब्रा सैत जैसे नाम शामिल हैं। धनाश्री एक ट्रेंडिंग डांसर और कोरियोग्राफर के तौर पर इस शो में शामिल हुई हैं और अपनी निजी जिंदगी के राज खोल रही हैं। एपिसोड के दौरान धनाश्री से साथी कंटेस्टेंट ने पूछा कि आपको कब लगा कि आपका रिलेशनशिप काम नहीं करेगा? इसके जवाब में धनाश्री ने बिना हिचकिचाहट कहा, "पहले साल, दरअसल शादी के दूसरे महीने में ही उसे चीट करते हुए पकड़ लिया था।"