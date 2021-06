कार्तिक ने कमेंट्री में रोहित के बहाने नासिर की बोलती बंद की, प्रशंसक हुए खुश

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्प्टन में चल रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल मुकाबले में कमेंटेटर के रूप में डेब्यू किया। उन्होंने दूसरे दिन कमेंट्री बॉक्स में डेब्यू करने के साथ ही प्रशंसकों का काफी मनोरंजन किया। कार्तिक इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain ) के साथ कमेंट्री कर रहे थे। हुसैन ने मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के पुल शॉट की सराहना करते हुए कहा, रोहित शॉर्ट गेंद में अच्छे पुलर हैं और स्पिन के खिलाफ अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं।

कार्तिक की कमेंट्री से प्रशंसक खुश

कार्तिक ने इसके जवाब में नासिर से कहा, हां, बिल्कुल आपके विपरीत। कार्तिक के इस जवाब से प्रशंसक काफी खुश हुए और इन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी सराहना की। एक प्रशंसक ने ट्विटर पर लिखा, कार्तिक ने कमेंट्री का स्तर ऊंचा किया है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह सीधे प्वाइंट पर बात कर रहे हैं।

कार्तिक ने नासिर की स्लेजिंग

एक अन्य फैन ने लिखा, कार्तिक शायद मेरे पसंदीदा कमेंटेटर बन गए हैं। मैंने सिर्फ उन्हें डेढ़ घंटे ही बोलते हुए सुना है। एक प्रशंसक ने लिखा, कार्तिक कमेंट्री बॉक्स में नासिर की स्लेजिंग करते हुए। गोल्ड।

Dinesh Karthik might be my favourite commentator already. And I heard him talk only for half an hour.



It says something about the standards as well I guess in Indian commentary.#WTCFinal21 #WTCFinal2021