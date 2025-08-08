DPL 2025: प्रियांश आर्य का तूफानी शतक बेकार, ईस्ट दिल्ली राइडर्स की आउटर दिल्ली वॉरियर्स पर ऐतिहासिक जीत

DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के दूसरे सीजन में शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में रनों की बरसात हुई। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स पर 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने चार गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। डीपीएल के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रन चेज था। इससे पहले, आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा।