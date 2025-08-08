8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

DPL 2025: प्रियांश आर्य का तूफानी शतक बेकार, ईस्ट दिल्ली राइडर्स की आउटर दिल्ली वॉरियर्स पर ऐतिहासिक जीत

DPL 2025: ईस्ट दिल्ली राइडर्स अब डीपीएल अंक तालिका में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बाद दूसरे स्थान पर है। टीम को चार मैचों में केवल एक हार का सामना करना पड़ा है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 08, 2025

East Delhi Riders vs Outer Delhi Warriors
ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स (Photo Credit - IANS)

DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के दूसरे सीजन में शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में रनों की बरसात हुई। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स पर 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 232 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने चार गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। डीपीएल के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा रन चेज था। इससे पहले, आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा।

प्रियांश आर्य ने 56 गेंदों पर 111 रनों की पारी खेली। उनकी पारी में सात चौके और नौ छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। करण गर्ग ने प्रियांश का साथ देते हुए अच्छी साझेदारी की। 24 गेंदों पर 43 रनों की तेज पारी की बदौलत टीम ने 20 ओवरों में 231 रन बोर्ड पर लगा दिए।

जवाब में, ईस्ट दिल्ली राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वे 51 रनों पर 3 विकेट गंवा बैठे।लेकिन, टीम ने हार नहीं मानी और अर्पित राणा और कप्तान अनुज रावत की साझेदारी ने मैच का रुख पलट दिया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 130 रनों की शानदार साझेदारी की और दबाव में आक्रामक बल्लेबाजी और संयम से लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले मैदान पर लौटे दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली, लंदन में शुरू की ट्रेनिंग
क्रिकेट
Virat Kohli

अर्पित राणा ने 45 गेंदों पर आठ चौकों और चार छक्कों की मदद से 79 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि कप्तान अनुज रावत ने केवल 35 गेंदों पर दो चौकों और नौ छक्कों की मदद से 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली।

इस जीत के साथ, ईस्ट दिल्ली राइडर्स अब डीपीएल अंक तालिका में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बाद दूसरे स्थान पर है। टीम को चार मैचों में केवल एक हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर, आउटर दिल्ली वॉरियर्स, जिसने चार मैचों में केवल एक ही मैच जीता है वह आगे के मैचों में वापसी की उम्मीद करेगा।

ये भी पढ़ें

पत्नी की जॉब के लिए क्रिकेट और देश को छोड़ा, अब 7 साल के बाद टीम में वापसी को यह खिलाड़ी तैयार
क्रिकेट
Graeme Cremer

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

08 Aug 2025 10:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / DPL 2025: प्रियांश आर्य का तूफानी शतक बेकार, ईस्ट दिल्ली राइडर्स की आउटर दिल्ली वॉरियर्स पर ऐतिहासिक जीत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.