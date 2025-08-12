DPL 2025 के एक ही मैच में हर्षित राणा समेत 3 खिलाड़ियों को ऐसी हरकत करना पड़ा भारी, अब भरना होगा तगड़ा जुर्माना

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) का 19वां मुकाबला सोमवार 11 अगस्त को वेस्ट दिल्ली लायंस और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में तीन खिलाड़ियों पर आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जुर्माना ठोका गया है। नॉर्थ दिल्ली के कप्तान हर्षित राणा और बल्लेबाज यजस शर्मा के साथ वेस्ट दिल्ली लायंस के बल्लेबाज कृष यादव पर डीपीएल के आयोजकों ने जुर्माना लगाया है। जुर्माने के रूप में यजस और कृष की 20-20 फीसदी मैच फीस और हर्षित राणा 10 फीसदी मैच फीस काटी गई है।
सोमवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्ट दिल्ली लायंस के खिलाफ मैच में नार्थ दिल्ली के यजस शर्मा पर दिल्ली प्रीमियर लीग टी20 आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। यजस शर्मा ने आर्टिकल 2.3 (मैच के दौरान अश्लील जेस्चर का इस्तेमाल) के लेवल 1 के अपराध को स्वीकार किया और मैच रेफरी की सजा स्वीकार कर ली।
वहीं, वेस्ट दिल्ली लायंस के कृष यादव पर इसी मैच में आर्टिकल 2.3 के लेवल 1 के अपराध को स्वीकार किया और मैच रेफरी की 20% जुर्माने की सजा स्वीकार कर ली। जबकि नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान हर्षित राणा को आर्टिकल 2.5 (मैच में किसी अन्य खिलाड़ी का अपमान या आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़काना) का दोषी पाया गया। उन्होंने भी मैच रेफरी की सजा स्वीकार कर ली। ऐसे मे अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी।