दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) का 28वां मुकाबला बुधवार को आउटर दिल्ली वॉरियर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 193 रन बनाए। इसके जवाब में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने दो ओवर शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल करते हुए सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। वॉरियर्स के लिए लिए प्रियांस आर्य ने महज 30 गेंदों पर 250 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 76 रनों की तूफानी पारी खेली।
मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम 20 ओवरों में 193 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 19 के स्कोर पर अर्णव बग्गा (6) का विकेट गंवा दिया था। यहां से सार्थक रंजन ने वैभव कांडपाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। सार्थक 35 गेंदों में एक छक्के और दो चौकों की मदद से 34 रन बनाकर आउट हुए।
स्ट्राइकर्स 75 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से वैभव कांडपाल ने अर्जुन के साथ चौथे विकेट के लिए 80 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वैभव 40 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें पांच छक्के और छह चौके शामिल रहे, जबकि अर्जुन ने 19 गेंदों में 33 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से कप्तान सिद्धांत शर्मा ने सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किए, जबकि केशव डबास ने दो विकेट चटकाए।
इसके जवाब में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 18 ओवरों में जीत हासिल कर ली। टीम महज सात रन पर सनत सांगवान (0) का विकेट गंवा चुकी थी, जिसके बाद प्रियांश आर्य ने ऋषभ द्राल के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाए। ऋषभ 25 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद प्रियांश ने केशव डबास के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़ते हुए टीम को जीत के करीब ला दिया।
प्रियांश आर्य 30 गेंदों में सात छक्कों और चार चौकों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केशव (नाबाद 46) ने ध्रुव सिंह (नाबाद 26) के साथ अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 12 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई। विपक्षी टीम के लिए हर्षित राणा, विकास दीक्षित और अर्जुन ने एक-एक विकेट झटका।