दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) का 28वां मुकाबला बुधवार को आउटर दिल्ली वॉरियर्स और नॉर्थ दिल्‍ली स्‍ट्राइकर्स के बीच खेला गया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 193 रन बनाए। इसके जवाब में आउटर दिल्‍ली वॉरियर्स ने दो ओवर शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को हासिल करते हुए सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। वॉरियर्स के लिए लिए प्रियांस आर्य ने महज 30 गेंदों पर 250 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से 76 रनों की तूफानी पारी खेली।