Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

6,6,6,6,6,6… प्रियांश आर्य ने 250 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से तूफानी पारी खेल DPL 2025 में उड़ाया गर्दा, स्ट्राइकर्स को रौंदा

DPL 2025 के 28वें मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने नॉर्थ दिल्‍ली स्‍ट्राइकर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की है। वॉरियर्स के लिए लिए प्रियांस आर्य ने सिर्फ 30 गेंदों पर 250 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली।

भारत

lokesh verma

Aug 21, 2025

आउटर दिल्‍ली वॉरियर्स के बल्‍लेबाज प्रियांस आर्य और केशव डबास। (फोटो सोर्स: IANS)

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL 2025) का 28वां मुकाबला बुधवार को आउटर दिल्ली वॉरियर्स और नॉर्थ दिल्‍ली स्‍ट्राइकर्स के बीच खेला गया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 193 रन बनाए। इसके जवाब में आउटर दिल्‍ली वॉरियर्स ने दो ओवर शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को हासिल करते हुए सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। वॉरियर्स के लिए लिए प्रियांस आर्य ने महज 30 गेंदों पर 250 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से 76 रनों की तूफानी पारी खेली।

सार्थक और वैभव के बीच अर्धशतकीय साझेदारी 

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स की टीम 20 ओवरों में 193 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 19 के स्कोर पर अर्णव बग्गा (6) का विकेट गंवा दिया था। यहां से सार्थक रंजन ने वैभव कांडपाल के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। सार्थक 35 गेंदों में एक छक्के और दो चौकों की मदद से 34 रन बनाकर आउट हुए।

वैभव कांडपाल ने खेली 73 रन की विस्‍फोटक पारी

स्ट्राइकर्स 75 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से वैभव कांडपाल ने अर्जुन के साथ चौथे विकेट के लिए 80 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वैभव 40 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें पांच छक्के और छह चौके शामिल रहे, जबकि अर्जुन ने 19 गेंदों में 33 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से कप्तान सिद्धांत शर्मा ने सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किए, जबकि केशव डबास ने दो विकेट चटकाए।

वॉरियर्स दो ओवर शेष रहते दर्ज की जीत

इसके जवाब में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 18 ओवरों में जीत हासिल कर ली। टीम महज सात रन पर सनत सांगवान (0) का विकेट गंवा चुकी थी, जिसके बाद प्रियांश आर्य ने ऋषभ द्राल के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रन जुटाए। ऋषभ 25 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद प्रियांश ने केशव डबास के साथ तीसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़ते हुए टीम को जीत के करीब ला दिया।

प्रियांश आर्य ने लगाई छक्‍कों की झड़ी

प्रियांश आर्य 30 गेंदों में सात छक्कों और चार चौकों की मदद से 76 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केशव (नाबाद 46) ने ध्रुव सिंह (नाबाद 26) के साथ अटूट साझेदारी करते हुए टीम को 12 गेंदें शेष रहते जीत दिलाई। विपक्षी टीम के लिए हर्षित राणा, विकास दीक्षित और अर्जुन ने एक-एक विकेट झटका।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

21 Aug 2025 06:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 6,6,6,6,6,6… प्रियांश आर्य ने 250 से ऊपर के स्‍ट्राइक रेट से तूफानी पारी खेल DPL 2025 में उड़ाया गर्दा, स्ट्राइकर्स को रौंदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.