क्रिकेट

DPL 2025 Points Table Update: यश ढुल की टीम बनी टेबल टॉपर, जानें 25 मैचों के बाद अन्‍य टीमों का हाल

DPL 2025 Points Table Update: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 का सफर अब अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। 25 मैचों के बाद डीपीएल 2025 की पाइंट्स टेबल में सेंट्रल दिल्‍ली किंग्‍स टॉप पर है तो अन्‍य टीमें भी क्‍वालीफायर के लिए पूरे जोर लगा रही हैं। आइये डीपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में सभी आठ टीमों का हाल जानते हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 18, 2025

DPL 2025 Points Table Update
DPL 2025 Points Table Update: दिल्‍ली प्रीमियर लीग 2025 की ट्रॉफी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/DelhiPLT20)

DPL 2025 Points Table Update: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अब लीग चरण के सिर्फ 15 मैच शेष हैं। यश ढुल की टीम सेंट्रल दिल्‍ली किंग्‍स पॉइंट्स टेबल में 11 अंक और +2.849 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर बनी हुई है। जबकि ईस्‍ट दिल्‍ली राइडर्स इतने ही अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है, लेकिन उसका नेट रन रेट +0.085 का है। अब आगामी मुकाबले काफी रोमांचक हो सकते हैं, क्‍योंकि हर कोई टीम क्‍वालीफायर में पहुंचा चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को कड़े मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में इससे पहले डीपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में सभी आठ टीमों का हाल जानते हैं।

दो नई फ्रेंचाइजी और जुड़ीं

ज्ञात हो कि डीपीएल का आगाज 2024 में छह टीमों के साथ हुआ था। उद्घाटन सीजन की शानदार सफलता के बाद दूसरे ही सीजन में टीमों की संख्‍या बढ़कर आठ हो गई है। इस बार दिल्‍ली प्रीमियर लीग 2025 से जुड़ने वाली फ्रेंचाइजी टीमों के नाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स हैं। इस बार कुल 44 मैच खेले जाने हैं, जिनमें से 40 लीग चरण के मैच, दो क्‍वालीफायर, एक एलिमिनेटर और एक फाइनल शामिल है। फाइनल मुकाबला 31 अगस्‍त को खेला जाएगा।

DPL 2025 की पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतेहारेटाईनो रिजल्‍टअंकनेट रन रेट
सेट्रल दिल्‍ली किंग्‍स6500111+2.849
ईस्‍ट दिल्‍ली राइडर्स7510111+0.085
साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स733017-1.093
वेस्‍ट दिल्‍ली लायंस633006+0.752
नार्थ दिल्‍ली स्‍ट्राइकर्स532006+0.177
पुरानी दिल्‍ली 6624004-1.129
आउटर दिल्‍ली वॉरियर्स715013-0.041
नई दिल्‍ली टाइगर्स615002-0.876

