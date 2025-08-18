DPL 2025 Points Table Update: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अब लीग चरण के सिर्फ 15 मैच शेष हैं। यश ढुल की टीम सेंट्रल दिल्‍ली किंग्‍स पॉइंट्स टेबल में 11 अंक और +2.849 के नेट रन रेट के साथ टॉप पर बनी हुई है। जबकि ईस्‍ट दिल्‍ली राइडर्स इतने ही अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है, लेकिन उसका नेट रन रेट +0.085 का है। अब आगामी मुकाबले काफी रोमांचक हो सकते हैं, क्‍योंकि हर कोई टीम क्‍वालीफायर में पहुंचा चाहेगी। ऐसे में क्रिकेट फैंस को कड़े मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में इससे पहले डीपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में सभी आठ टीमों का हाल जानते हैं।