क्रिकेट

DPL 2025: पुरानी दिल्ली-6 को 8 विकेट रौंदा, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री

DPL 2025: दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 38वें मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने बुधवार को पुरानी दिल्‍ली-6 को 8 विकेट से रौंदकर धमाकेदार जीत दर्ज की है। इसके साथ सुपरस्‍टार्स ने प्‍लेऑफ में जगह बना ली है।

भारत

lokesh verma

Aug 28, 2025

DPL 2025
DPL 2025: पुरानी दिल्‍ली-6 के खिलाफ शॉट खेलते साउथ दिल्‍ली सुपरस्‍टार्स के बल्‍लेबाज तेजस्‍वी दहिया। (फोटो सोर्स: IANS)

DPL 2025 Highlights: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने बुधवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 38वें मुकाबले में जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में बारिश से प्रभावित इस मैच में सुपरस्टार्स ने पुरानी दिल्ली-6 को 8 विकेट से रौंदा। इसी के साथ सुपरस्टार्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब डीपीएल 2025 के अगले दौर में पहुंचने वाली शीर्ष चार टीमें तय हो चुकी हैं। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के अलावा, ईस्ट दिल्ली राइडर्स, सेंट्रल दिल्ली क्वींस और वेस्ट दिल्ली लायंस प्लेऑफ का टिकट कटवा चुकी हैं।

बारिश के चलते 7-7 ओवर का हुआ मुकाबला

बारिश के चलते इस मुकाबले में ओवरों की भारी कटौती की गई। दोनों टीमों को 7-7 ओवर खेलने का मौका मिला। टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी पुरानी दिल्ली 6 ने निर्धारित 7 ओवरों में तीन विकेट खोकर 133 रन बनाए। इस टीम को पहले ही ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर दो झटके लगे। कप्तान वंश बेदी महज चार रन बनाकर आउट हुए, जबकि समर्थ सेठ अपना खाता तक नहीं खोल सके।

देव लाकड़ा ने 23 गेंदों पर खेली 85* रन की तूफानी पारी

चार गेंदों के खेल तक टीम सिर्फ चार ही रन बना सकी थी। यहां से देव लाकड़ा ने युग गुप्ता के साथ तीसरे विकेट के लिए 117 रन जोड़ते हुए पुरानी दिल्ली को मजबूत स्थिति में ला दिया। युग गुप्ता ने 14 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 38 रन बनाए, जबकि देव लाकड़ा ने 23 गेंदों में 8 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ नाबाद 85 रन की तूफानी पारी खेली। विपक्षी खेमे से अमन भारती ने 2 ओवरों में 17 रन देकर दो शिकार किए।

तेजस्‍वी ने 21 गेंदों पर जड़े 69 रन

इसके जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने एक गेंद शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। कप्तान तेजस्वी दहिया ने अनमोल शर्मा के साथ 5.5 ओवरों में 122 रन जोड़कर सुपरस्टार्स को जीत की दहलीज पर ला दिया। तेजस्वी 21 गेंदों पर 69 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में नौ छक्के और तीन चौके शामिल रहे।

अनमोल शर्मा ने 17 गेंदों पर बना डाले 57 रन

यहां से अनमोल शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 17 गेंदों पर आठ छक्कों और एक चौके की मदद से 56 रन की नाबाद पारी खेलते हुए सुपरस्टार्स को जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से रजनीश दादर और गौरव सरोहा ने एक-एक विकेट हासिल किया। 

