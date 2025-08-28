DPL 2025: पुरानी दिल्ली-6 को 8 विकेट रौंदा, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री

चार गेंदों के खेल तक टीम सिर्फ चार ही रन बना सकी थी। यहां से देव लाकड़ा ने युग गुप्ता के साथ तीसरे विकेट के लिए 117 रन जोड़ते हुए पुरानी दिल्ली को मजबूत स्थिति में ला दिया। युग गुप्ता ने 14 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 38 रन बनाए, जबकि देव लाकड़ा ने 23 गेंदों में 8 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ नाबाद 85 रन की तूफानी पारी खेली। विपक्षी खेमे से अमन भारती ने 2 ओवरों में 17 रन देकर दो शिकार किए।