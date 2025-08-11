DPL 2025: अनमोल-तेजस्वी की फिफ्टी, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की इस सीजन पहली जीत

DPL 2025: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सोमवार को दिल्ली प्रीमियर लीग-2025 के 18वें मैच में जीत दर्ज की। इस टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में न्यू दिल्ली टाइगर्स को तीन विकेट से हराया। इसी के साथ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने इस सीजन जीत का खाता खोल लिया है। यह टीम पांच में से तीन मुकाबले गंवाकर अंकतालिका में सातवें स्थान पर है। वहीं, न्यू दिल्ली टाइगर्स ने सीजन में लगातार चौथा मुकाबला गंवा दिया है। यह टीम सिर्फ एक जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है।