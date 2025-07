Eng vs Ind 2nd Test Playing 11: एजबेस्टन टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 में होगा बड़ा फेरबदल, सुदर्शन समेत इन 3 खिलाड़ियों का कट सकता है पत्ता

𝗛𝗮𝗿𝗱𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗡𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗦𝘁𝗼𝗽𝘀! 👌



Bowlers day out with the bat in #TeamIndia nets 👍 👍#ENGvIND pic.twitter.com/gBaCRspa7R