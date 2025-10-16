2 दिन पहले ही इंग्लैंड ने किया पहले टी20 के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान, जानें किस-किस को मिला मौका

टॉम बैंटन भी टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं और सैम करन और जॉर्डन कॉक्स के साथ मिलकर मध्यक्रम को मजबूत करेंगे। ब्रायडन कार्स और ल्यूक वुड तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि लियाम डॉसन और आदिल राशिद स्पिन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के बीच होने वाले सभी प्रारूपों के मैच बेहद रोमांचक होते हैं। बात अगर टी20 फॉर्मेट की करें, तो दोनों टीमों के बीच अब तक 27 टी20 मैच खेले गए हैं। 16 जीत के साथ इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। न्यूजीलैंड को 10 मैचों में जीत मिली है। एक मैच का परिणाम नहीं निकला है।