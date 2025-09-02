ENG vs SA: साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के घर में घुसकर दी बुरी तरह शिकस्त, 21 ओवर में चेज कर दिया टारगेट

ENG vs SA 1st ODI Highlights and Score: साउथ अफ्रीका की घातक गेंदबाजी और फिर दोनों सलामी बल्लेबाजों की दमदार बैटिंग की बदौलत पहले वनडे में मेहमान टीम को लीड्स में धमाकेदार जीत मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम 25 ओवर में पिच पर नहीं टिक सकी और 131 रन पर ही ढेर हो गई। 132 रन के लक्ष्य को साउथ अफ्रीकी सलामी बल्लेबाजों ने 100 रन की साझेदारी कर लगभग जीत दिला दी थी लेकिन एडेन मार्करम 86 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान टेम्बा बवुमा भी 6 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स भी पहली गेंद पर आउट हो गए। डेवाल्ड ब्रेविस ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। 21वें ओवर में 7 विकेट से जीत दर्ज कर साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।