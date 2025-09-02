ENG vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने मचाया गदर, इंग्लैंड को पहले वनडे में 131 रन पर कर दिया ढेर

107 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद जोस बटलर और विल जैक्स से उम्मीद थी कि वे इंग्लैंड की पारी को संभाले। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और अफ्रीका की शानदार गेंदबाजी के सामने वह भी ढेर हो गए। विल जैक्स 7 रन बनाकर केशव महाराज को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे। जोस बटलर 15 रन बनाकर मुल्डर का शिकार हुए। ब्राइडन कार्स 3 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन जोफ्रा आर्चर आदिल रशीद और सोनी बेकर जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए।