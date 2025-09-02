ENG vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने मचाया गदर, इंग्लैंड को पहले वनडे में 131 रन पर कर दिया ढेर

Eng vs Sa ODI Series 2025: साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम 131 रन पर ढेर हो गई है। जेमी स्मिथ ने सबसे ज्यादा 54 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की पूरी टीम 25 में ओवर में 131 रन पर ऑल आउट हुई। साउथ अफ्रीका की ओर से केशव महाराज ने चार विकेट हासिल किए तो वियान मुल्डर ने 3 विकेट हासिल किए। नांद्रे बर्गर और लूंगी एनगिडी एक-एक विकेट चटकाया।
हेडिंग्ले में खेले जा रहे इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जेमी स्मिथ और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की। डकेट को तीसरे ही ओवर में नांद्रे बर्गर ने 5 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद जो रूट 14, हैरी ब्रूक 12 और जोस बटलर 15 रन बनाकर आउट हुए। स्मिथ ने 54 रनों की पारी खेली और 10 चौके लगाए। स्मिथ को भी मुल्डर ने चलता किया।
107 रन पर इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद जोस बटलर और विल जैक्स से उम्मीद थी कि वे इंग्लैंड की पारी को संभाले। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और अफ्रीका की शानदार गेंदबाजी के सामने वह भी ढेर हो गए। विल जैक्स 7 रन बनाकर केशव महाराज को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे। जोस बटलर 15 रन बनाकर मुल्डर का शिकार हुए। ब्राइडन कार्स 3 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन जोफ्रा आर्चर आदिल रशीद और सोनी बेकर जल्दी-जल्दी पवेलियन लौट गए।
बेकर का यह डेब्यू मैच था और उन्हें पहली ही गेंद पर केशव महाराज ने बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। साउथ अफ्रीकी के लिए सबसे सफल गेंदबाज केशव महाराज रहे, जिन्होंने 5.3 ओवर की गेंदबाजी की, 22 रन दिए और चार विकेट हासिल किया। वियान मुल्डर ने 7 ओवर में 33 रन खर्च किए और 3 सफलता हासिल की। एनगिडी और नांद्रे बर्गर को एक एक सफलता मिली।