England vs South Africa 2nd T20i Records: फिल सॉल्ट की धमाकेदार शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली पारी 300 आंकड़ा पार करते हुए इतिहास रच डाला है। हालांकि इससे पूर्व जिम्बाब्वे और नेपाल की टीम टी20 इंटरनेशनल में 300+ का स्‍कोर कर चुकी हैं, लेकिन उन्‍होंने ये उपलब्धि छोटी टीमों के खिलाफ हासिल की थी। वहीं, इंग्लैंड ने कमाल साउथ अफ्रीका जैसे देश के खिलाफ किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंग्‍लैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 304 रन का विशाल स्‍कोर बनाया। इसके बाद साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 16.4 ओवर में 158 रन पर समेटते हुए 146 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस हाईस्‍कोरिंग मैच में यूं तो ढेरों रिकॉर्ड बने हैं। आइये एक नजर डालते टॉप-10 रिकॉर्ड पर-