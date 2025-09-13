England vs South Africa 2nd T20i Records: फिल सॉल्ट की धमाकेदार शतकीय पारी के दम पर इंग्लैंड टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली पारी 300 आंकड़ा पार करते हुए इतिहास रच डाला है। हालांकि इससे पूर्व जिम्बाब्वे और नेपाल की टीम टी20 इंटरनेशनल में 300+ का स्कोर कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने ये उपलब्धि छोटी टीमों के खिलाफ हासिल की थी। वहीं, इंग्लैंड ने कमाल साउथ अफ्रीका जैसे देश के खिलाफ किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सिर्फ 2 विकेट गंवाकर 304 रन का विशाल स्कोर बनाया। इसके बाद साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को 16.4 ओवर में 158 रन पर समेटते हुए 146 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इस हाईस्कोरिंग मैच में यूं तो ढेरों रिकॉर्ड बने हैं। आइये एक नजर डालते टॉप-10 रिकॉर्ड पर-
फिल साल्ट ने ओपनिंग पार्टनर जोस बटलर के साथ इंग्लैंड को विस्फोटक शुरुआत देते हुए महज 35 गेंदों पर 100 रन बना दिए। किसी भी फुल मेंबर टीम के विरूद्ध ये दूसरा सबसे तेज शतक है। इस मामले में नंबर-1 पर वेस्टइंडीज है, जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 2023 में 33 गेंदों पर 100 रन बनाए थे।
जोस बटलर और फिल सॉल्ट की सलामी जोड़ी के बीच 47 गेंदों पर 126 रनों की पार्टनरशिप हुई। इन दोनों ने 16.06 के रन रेट से बल्लेबाजी की। किसी फुल मेंबर टीम का टी20 इंटरनेशनल में 100+ रन की ओपनिंग साझेदारी का ये सर्वोच्च रन रेट है।
166/1 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (मैनचेस्टर 2025)
156/3 - ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड (एडिनबर्ग 2024)
152/1 - भारत बनाम बांग्लादेश (हैदराबाद 2024)
150/3 - जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया (नैरोबी 2024)
इंग्लैंड ने 12.1 ओवर में ही अपने 200 रन पूरे कर लिए। T20I में यह किसी टीम का अब तक का सबसे तेज दोहरा शतक है। इससे पहले 2024 में सबसे तेज दोहरा शतक जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 12.5 ओवर में पूरा किया था।
फिल साल्ट ने महज 39 गेंदों पर शतक पूरा किया। इंग्लैंड के लिए T20I में किसी बल्लेबाज का ये सबसे तेज शतक है। इससे पहले 2021 में ये रिकॉर्ड लियाम लिविंगस्टोन ने 42 गेंदों पर पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। साल्ट ने नाबाद 141 रन बनाए, जो किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज टी20i में सर्वश्रेष्ठ स्कोर है।
इंग्लैंड की ओर से इस मुकाबले में 30 चौके और 18 छक्के के साथ कुल 48 बाउंड्री लगी हैं। टी20 इंटरनेशनल में ये अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा बाउंड्री हैं। इस मामले में जिम्बाब्वे टॉप पर है, जिसने गाम्बिया के खिलाफ कुल 57 बाउंड्री लगाई थीं।
304/2 - इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका (मैनचेस्टर 2025)
297/6 - भारत बनाम बांग्लादेश (हैदराबाद 2024)
283/1 - भारत बनाम साउथ अफ्रीका (जोहान्सबर्ग 2024)
278/3 - अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड (देहरादून 2019)
267/3 - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज (तारूबा 2023)
344/4 - जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया (नैरोबी 2024)
314/3 - नेपाल बनाम मंगोलिया (हांग्जो 2023)
297/6 - भारत बनाम बांग्लादेश (हैदराबाद 2024)
286/5 - जिम्बाब्वे बनाम सेशेल्स (नैरोबी 2024)
172 - दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड (वानखेड़े 2016)
169 - स्कॉटलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (एडिनबर्ग 2024)
166 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (मैनचेस्टर 2025)
164 - वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका (सेंचुरियन 2023)
इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 146 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। ये टी20 इंटरनेशनल में रनों के हिसाब से इंग्लिश टीम की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले उसने 2019 में वेस्टइंडीज को 137 रनों से शिकस्त दी थी।