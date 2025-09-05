Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

इंग्लैंड के खिलाफ महारिकॉर्ड बनाने वाले ब्रीट्ज्के ने किया खुलासा, बताया किस चीज का है मलाल

Matthew Breetzke on Eng vs SA 2nd ODI: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 85 रन की पारी खेलने वाली मैथ्यू ब्रीट्ज्के ने बताया कि उन्हें किस बात का मलाल है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2025

Matthew Breetzke ENG vs SA 2nd odi
मैथ्यू ब्रीट्ज्के इंग्लैंड के खिलाफ कवर ड्राइव करते हुए (फोटो- IANS)

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में मैथ्यू ब्रीट्ज्के साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 77 गेंदों में तीन छक्कों और सात चौकों की मदद से 85 रन की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने बताया कि उन्हें शतक पूरा न कर पाने का मलाल है। साउथ अफ्रीका की जीत के बाद ब्रीट्ज्के ने कहा, "यह थोड़ी चिंताजनक बात है। ईमानदारी से कहूं तो यह मेरे लिए बहुत ही खास शुरुआत रही है। मैंने कुछ बेहतरीन विकेट्स पर बल्लेबाजी की है। मैं बस यही उम्मीद और दुआ करता हूं कि यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। सच कहूं तो शतक तक नहीं पहुंच पाने का मलाल है, क्योंकि ऑनर्स बोर्ड पर नाम होना अच्छा होता।"

वनडे में जड़े लगातार 5 अर्धशतक

ब्रीट्ज्के ने पिछले दो टी20 ब्लास्ट सीजन में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए 863 रन बनाए हैं। हाल ही में उनके साथ एक नया दो साल का, सभी फॉर्मेट वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन बुधवार रात ओवल में हुए क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाए। हालांकि, उन्होंने अपने होटल रूम से इस मुकाबले को देखा, जिसमें रवि बोपारा ने नाबाद शतकीय पारी खेलते हुए टीम को सात रन से जीत दिलाई। मैथ्यू ब्रीट्ज्के वनडे इतिहास में अपने शुरुआती पांच मुकाबलों में अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ इस पारी की तैयारी आईपैड पर टी20 ब्लास्ट क्वार्टर फाइनल में नॉर्थहैम्पटनशायर की सरे पर नाटकीय जीत देखकर की थी।

ये भी पढ़ें

2 पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर की टीम में हो सकते हैं शामिल, सेलेक्टर बनने के लिए BCCI को भेजा आवेदन
क्रिकेट
RP Singh Praveen KUmar Team India Selectors

ब्रीट्ज्के बताया, "मैं बिस्तर पर लेटे हुए अपने आईपैड में यूट्यूब पर क्वार्टर फाइनल देख रहा था। यह मुकाबला नर्वस करने वाला था, लेकिन मैं अपने खिलाड़ियों के लिए बहुत खुश हूं। फाइनल वाले दिन उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं।" हैमस्ट्रिंग की चोट से वापसी करते हुए मैथ्यू ब्रीट्ज्के ने ऐसे समय में साउथ अफ्रीका को संभाला, जब टीम 93 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से 'प्लेयर ऑफ द मैच' ब्रीट्ज्के ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 147 रन जुटाते हुए टीम को 330 के स्कोर तक पहुंचाकर साउथ अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने मई 1998 के बाद पहली बार इंग्लैंड की सरजमीं पर वनडे सीरीज जीती।

यह मई 1998 के बाद से इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका की पहली वनडे सीरीज जीत है। साउथ अफ्रीका ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज का अंतिम मुकाबला सात सितंबर को साउथैम्पटन में आयोजित होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

05 Sept 2025 03:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इंग्लैंड के खिलाफ महारिकॉर्ड बनाने वाले ब्रीट्ज्के ने किया खुलासा, बताया किस चीज का है मलाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट