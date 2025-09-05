इंग्लैंड के खिलाफ महारिकॉर्ड बनाने वाले ब्रीट्ज्के ने किया खुलासा, बताया किस चीज का है मलाल

ब्रीट्ज्के बताया, "मैं बिस्तर पर लेटे हुए अपने आईपैड में यूट्यूब पर क्वार्टर फाइनल देख रहा था। यह मुकाबला नर्वस करने वाला था, लेकिन मैं अपने खिलाड़ियों के लिए बहुत खुश हूं। फाइनल वाले दिन उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं।" हैमस्ट्रिंग की चोट से वापसी करते हुए मैथ्यू ब्रीट्ज्के ने ऐसे समय में साउथ अफ्रीका को संभाला, जब टीम 93 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से 'प्लेयर ऑफ द मैच' ब्रीट्ज्के ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 147 रन जुटाते हुए टीम को 330 के स्कोर तक पहुंचाकर साउथ अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने मई 1998 के बाद पहली बार इंग्लैंड की सरजमीं पर वनडे सीरीज जीती।