ENG W vs SA W: इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बनाई जगह, ऑस्ट्रेलिया से होगा खिताबी मुकाबला

फाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया (Australia) से होगा। यह मैच रविवार, 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का यह 8वां फाइनल होगा, जबकि इंग्लैंड 5वीं बार फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 6 बार ख़िताब अपने नाम कर चुकी है, जो महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में यह टूर्नामेंट जीता है। वहीँ इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ एक बार ही ख़िताब अपने नाम किया है। 2009 में पहले महिला टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ट्रॉफी उठाई थी। ऐसे में जहाँ ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 7वीं बार यह खिताब अपने नाम करना चाहेगी, तो वहीँ इंग्लैंड अपने 17 साल के ख़िताबी सूखे को खत्म करना चाहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बता दें कि 2012, 2014 और 2018 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को ही हराकर खिताब अपने नाम किए थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया इतिहास को दोहराने की कोशिश करेगी, तो वहीँ इंग्लैंड पुरानी हार के सिलसिले को तोड़ते हुए नया इतिहास रचने की कोशिश करेगी।