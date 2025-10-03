ENG-W vs SA-W: इंग्लैंड की गेंदबाजों ने किया कमाल, वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका 69 के स्कोर पर ढेर

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार बॉलिंग की। उनकी घातक बॉलिंग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साउथ की 10 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को छू नहीं सके। साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट 5, तज़मिन ब्रिट्स 5, सुने लुस 2, मारिज़ैन कप्प 4, एनेके बॉश 6, क्लो ट्रायॉन 2, नादिन डी क्लर्क 3, मसाबाता क्लास 3 और नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 3 रन बनाए। अयाबोंगा खाका 6 रन बनाकर नाबाद रहीं।