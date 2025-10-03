ENG-W vs SA-W: इंग्लैंड की गेंदबाजों ने किया कमाल, वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका 69 के स्कोर पर ढेर

इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- ICC@X)
ENG-W vs SA-W, Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का चौथा मुकाबला शुक्रवार को गुवाहाटी के बसरापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में इंग्लैंड की गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका को 69 रन पर ढेर कर दिया। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20.4 ओवर में 69 पर ऑलआउट हो गई।
इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीता और पहले बॉलिंग का निर्णय लिया। इंग्लैंड का यह फैसला उस वक्त सही साबित होता दिखाई पड़ा, जब खराब शुरुआत से साउथ अफ्रीकी टीम आखिर तक नहीं उबर पाई। साउथ अफ्रीकी टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती गई। साउथ अफ्रीका की तरफ से सर्वाधिक रन विकेट-कीपर बल्लेबाज सिनालो जाफ्ता ने बनाए। उन्होंने 22 रन का योगदान दिया।
इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार बॉलिंग की। उनकी घातक बॉलिंग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साउथ की 10 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को छू नहीं सके। साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट 5, तज़मिन ब्रिट्स 5, सुने लुस 2, मारिज़ैन कप्प 4, एनेके बॉश 6, क्लो ट्रायॉन 2, नादिन डी क्लर्क 3, मसाबाता क्लास 3 और नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 3 रन बनाए। अयाबोंगा खाका 6 रन बनाकर नाबाद रहीं।
इंग्लैंड की तरफ से स्पिनर लिंसे स्मिथ ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जबकि तेज गेंदबाज नैट साइवर ब्रंट, स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन और चार्ली डीन ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके अलावा तेज गेंदबाज लॉरेन बेल ने 1 विकेट झटके।
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 69 रन बनाए, जोकि टूर्नामेंट के इतिहास का उसका दूसरा न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले 12 मार्च 2009 को न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका 51 रन पर ऑलआउट हो गई थी, जोकि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का उसका सबसे न्यूनतम स्कोर है।
वैसे आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे न्यूनतम स्कोर पाकिस्तान के नाम दर्ज है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 दिसंबर 1997 में 27 रन बनाए थे। इसके बाद नीदरलैंड ( 29 vs ऑस्ट्रेलिया, वर्ष-1988) और फिर भारत (37 vs न्यूजीलैंड वर्ष 1982) का नंबर आता है।
