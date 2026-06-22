ENG vs NZ: शर्मनाक हार के साथ इंग्लैंड को दोहरा झटका, ICC ने स्लो ओवर रेट की वजह से काटे 12 WTC पॉइंट्स, फाइनल की रेस से लगभग बाहर

इंग्लैंड के अंतरिम कप्तान जो रूट ने नियम तोड़ने की बात स्वीकार कर ली और प्रस्तावित सजा को बिना किसी विरोध के मान लिया, जिसके बाद कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई। इस सजा के बाद इंग्लैंड की स्थिति और भी खराब हो गई है। वे डबल्यूटीसी 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके पास मात्र 38 अंक बचे हैं और पॉइंट्स प्रतिशत केवल 26.39 रह गया है। इस चक्र में अब तक इंग्लैंड के कुल 14 अंक काटे जा चुके हैं। इससे पहले लॉर्ड्स टेस्ट में भारत के खिलाफ भी उन्हें 2 अंक गंवाने पड़े थे।