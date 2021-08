टी20 वर्ल्ड कप से पहले 16 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी इंग्लैंड, खेलेगा 2 टी20 मैच

नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट (Pakistan Cricket) के लिए अच्छी खबर है कि आखिरकार इंग्लैंड (England) ने दौरे पर फाइनल मुहर लगा दी है। इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीम अक्टूबर में पाकिस्तान दौरे पर सीमित ओवरों के सभी मुकाबले रावलपिंडी में खेलेगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शुक्रवार को संशोधित कार्यक्रम की पुष्टि की। ईसीबी ने बयान जारी कर कहा, इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीम का पाकिस्तान दौरा अपडेट हुआ है। सभी मुकाबले अब रावपिंडी में खेले जाएंगे।

यह खबर भी पढ़ें:—भारत को वर्ल्ड जीताने वाले क्रिकेटर उनमुक्त ने छोड़ा देश, अब अमरीका के लिए खेलेंगे क्रिकेट

महिला और पुरुष दोनों टीमें करेंगी पाकिस्तान का दौरा

बयान में कहा, टीम साथ में सफर करेगी और नौ अक्टूबर को ब्रिटेन के लिए रवाना होगी। दोनों टीमें पहले दो टी 20 मैच खेलेंगी। इसके बाद महिला टीम तीन वनडे भी खेलेगी। दोनों टी 20 मैच शुरुआत में कराची में नेशनल स्टेडियम में होने थे। इंग्लैंड की मेंस टीम का दौरा 2 दिन का होगा। इन दो दिनों में वो 2 T20 मुकाबले खेलेगी। वहीं महिला टीम 2 T20 के अलावा 3 वनडे पाकिस्तान के दौरे पर खेलेगी। इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे पर सभी मुकाबले रावलपिंडी में खेले जाएंगे। दोनों ही टीमों के दौरे का आगाज 13 अक्टूबर से होगा।

16 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी इंग्लैंड

इंग्लैंड का 2005 के बाद यह पहला पाकिस्तान दौरा होगा। इंग्लैंड की पुरुष टीम जहां 16 वर्षो के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी तो वहीं महिला टीम कप्तान हीदर नाइट के नेतृत्व में पहली बार पाकिस्तान के दौरे पर जाएगी।

यह भी पढ़ें— शोएब अख्तर ने किया खुलासा-अगर उस वक्त सचिन तेंदुलकर को कुछ हो जाता तो लोग मुझे जिंदा जला देते

🗓️ Save the dates – England men’s and women’s tour of Pakistan ⤵️ #PAKvENG | #PAKWvENGW | #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/H1OxmVzYZi

England Men and Women head to Rawalpindi together in October 🏏



🇵🇰 #PAKvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿