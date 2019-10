इंग्लैंड की दो दिग्गज महिला क्रिकेटरों ने की आपस में सगाई की घोषणा, क्रिकेट बोर्ड ने दी बधाई

लंदन : इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की दो दिग्गज खिलाड़ी नतानी स्किवर और कैथरीन ब्रंट ने आपस सगाई की घोषणा की है। इन दोनों ने जैसे ही सगाई की, सोशल मीडिया पर इनको बधाई देने का तांता लग गया। अपनी सगाई के बाद नतानी इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर भी डाली है। इस पर कैप्शन दिया है- हमारी वाइन और मैगजीन पार्टी में आपका स्वागत है।

A post shared by Natalie Sciver (@natsciver) on Oct 11, 2019 at 3:30am PDT

View this post on Instagram

कपिल देव ने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण को बताया सर्वश्रेष्ठ, धोनी के संन्यास पर भी बोले

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दी बधाई

इन दोनों की सगाई की खबर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने खुशी जाहिर की है और उसने इन दोनों को बधाई दी है। बोर्ड ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- नताली स्किवर और कैथरीन ब्रंट को बधाई। इन दोनों ने अपने सगाई की घोषणा कर दी है।

Congratulations to Nat Sciver and Katherine Brunt, who have announced they're engaged ♥️ https://t.co/fUKRiDZIHw