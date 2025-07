Eng vs Ind: इस भारतीय तेज गेंदबाज का चौथे टेस्ट से बाहर होना तय! तो आकाश दीप की उपलब्धता पर भी संशय

Arshdeep Singh likely to be ruled out of 4th Test: बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। इस 26 वर्षीय गेंदबाज को गुरुवार को नेट सेशन के दौरान साई सुदर्शन की गेंद को फॉलो-थ्रू में रोकते समय हाथ में कट लगा गया था। उनके हाथ में टांके लगाए गए हैं और अब उनके खेलने के लिए फिट होने की संभावना ना के बराबर है। वहीं, तेज गेंदबाज आकाश दीप की उपलब्धता पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि वह कमर में दर्द से जूझ रहे हैं। आकाश दीप ने मैनचेस्टर रवाना होने से पहले भारतीय टीम के नेट सेशन में गेंदबाजी नहीं की थी।