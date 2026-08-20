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ENG vs PAK: बारिश के चलते दूसरे दिन नहीं फेंकी गई एक भी गेंद, धुला लीड्स टेस्ट का पहला सेशन

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल बारिश के चलते शुरू नहीं हो पाया है। लीड्स में लगातार बारिश हो रही है।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 20, 2026

eng vs pak

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट हेडिंग्ले में खेला जा रहा है (Photo - CricInfo)

England vs Pakistan, 1st Test: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हेडिंग्ले में जारी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश के चलते एक भी गेंद नहीं फिक पाई है। दिन का पहला सेशन बारिश से धुल गया है। फिलहाल लंच ब्रेक तक इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की पहली पारी से 59 रन पीछे है। बारिश के चलते पहले दिन का शुरुआती सेशन भी प्रभावित रहा था। पाकिस्तान को महज 171 रन पर समेटने के बाद इंग्लैंड ने पहले दिन की समाप्ति तक 25 ओवरों का सामना करते हुए 2 विकेट खोकर 112 रन बना लिए थे।

जॉर्डन कॉक्स और जो रूट ने संभाला

बेन डकेट और एमिलियो ने पहले विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी की। डकेट 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम ने 48 के स्कोर पर एमिलियो (33) का विकेट भी गंवा दिया। इसके बाद जॉर्डन कॉक्स ने कप्तान जो रूट के साथ दिन की समाप्ति तक तीसरे विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की।

पाकिस्तान की खराब बल्लेबाजी

जॉर्डन 4 चौकों के साथ 23 रन, जबकि जो रूट 6 चौकों के साथ 37 रन बनाकर नाबाद हैं। इस पारी में मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली ने 1-1 विकेट अपने नाम किया है। इससे पहले, टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 48.1 ओवरों का ही सामना कर सकी और खाते में सिर्फ 171 रन जुट सके।

पाकिस्तान को सिर्फ 6 के स्कोर तक 2 झटके लग गए थे। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने इमाम-उल-हक के साथ दूसरे विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया।

इमाम 6 चौकों के साथ 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शफीक ने 8 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली। पाकिस्तान को 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान सलमान आगा के रूप में पांचवां झटका लगा, जो 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगली गेंद पर पाकिस्तान ने अली उस्मान (0) का विकेट भी खो दिया। कप्तान सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान (21) ने मिलकर 32 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने सभी 10 विकेट साझा किए। रॉबिन्सन ने 18 ओवरों में 51 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि जोश टंग ने 9.1 ओवरों में 46 रन देकर 5 विकेट चटकाए।

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Updated on:

20 Aug 2026 06:39 pm

Published on:

20 Aug 2026 06:21 pm

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