ENG vs PAK: बारिश के चलते दूसरे दिन नहीं फेंकी गई एक भी गेंद, धुला लीड्स टेस्ट का पहला सेशन

इमाम 6 चौकों के साथ 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शफीक ने 8 चौकों के साथ 61 रन की पारी खेली। पाकिस्तान को 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान सलमान आगा के रूप में पांचवां झटका लगा, जो 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगली गेंद पर पाकिस्तान ने अली उस्मान (0) का विकेट भी खो दिया। कप्तान सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान (21) ने मिलकर 32 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने सभी 10 विकेट साझा किए। रॉबिन्सन ने 18 ओवरों में 51 रन देकर 5 विकेट निकाले, जबकि जोश टंग ने 9.1 ओवरों में 46 रन देकर 5 विकेट चटकाए।