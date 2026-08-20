IND vs SL: भारत की प्लेइंग 11 से कोलंबो टेस्ट में कुलदीप यादव होंगे बाहर! मोहम्मद कैफ ने बताई वजह

दरअसल, कुलदीप यादव ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका की पहली पारी में सिर्फ 14 ओवर गेंदबाजी की और 65 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं, दूसरी पारी में 11 ओवर में बिना कोई विकेट लिए 38 रन दे दिए। जबकि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथार ने दोनों पारियों में 45.2 ओवर गेंदबाजी की और 10 विकेट लिए। बाएं हाथ के रवींद्र जडेजा ने दोनों पारियों को मिलाकर 44 ओवर फेंके और 4 विकेट लिए। अब ये देखना दिलचस्‍प होगा कि सुथार और जडेजा की मौजूदगी में कुलदीप अगले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह बचा पाते हैं या उनकी जगह सारांश जैन को उतारा जाएगा।