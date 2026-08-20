विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर कौन था टेस्ट में बेस्ट? एबी डिविलियर्स ने वजह के साथ बताया नाम

एबी डिविलियर्स ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा कि मुझे पहले सचिन तेंदुलकर जैसे किसी व्यक्ति की याद आती है, जिन्होंने भारत के लिए यह ट्रेंड शुरू किया था। फिर भी वह विराट कोहली जैसे किसी व्यक्ति जितने मजबूत नहीं थे, जो उनसे भी बेहतर थे। लेकिन, सचिन पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने दिखाया कि एक सबकॉन्टिनेंट बैट्समैन के तौर पर आप उछाल वाली और सीमिंग कंडीशन में भी अच्छा कर सकते हैं। विराट ने इसे एक लेवल आगे बढ़ाया। बता दें कि सचिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2013 में रिटायर होने से पहले 200 मैचों में 15,921 रन बनाए थे। वहीं, कोहली ने पिछले साल ही मई में 123 टेस्ट में 9,230 रन के साथ अपने टेस्‍ट करियर को अलविदा कहा था।