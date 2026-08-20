लाहोर के गद्दाफी स्टेडियम से ICC ने हटाया ‘डिमेरिट अंक’, मैच रेफरी पर लगा दिशानिर्देशों सही ढंग से पालन नहीं करने का आरोप

जून में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली गई थी। इस सीरीज का तीसरा मुक़ाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच के बाद इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने यहां की पिच को 'असंतोषजनक' बताते हुए स्टेडियम पर बड़ी कार्यवाही की थी और डिमेरिट अंक दिया गया था। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसके खिलाफ अपील की थी और अब आईसीसी ने इस फैसले को बदलते हुए डिमेरिट अंक हटा दिया।