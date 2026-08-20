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लाहोर के गद्दाफी स्टेडियम से ICC ने हटाया ‘डिमेरिट अंक’, मैच रेफरी पर लगा दिशानिर्देशों सही ढंग से पालन नहीं करने का आरोप

ICC के अपील पैनल ने पाकिस्तान के लाहौर स्थित गद्दाफी स्टेडियम की पिच को लेकर लगाया गया डिमेरिट अंक हटा दिया। यह फैसला जून में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच की पिच को दी गई 'असंतोषजनक' रेटिंग के खिलाफ दायर अपील की समीक्षा के बाद लिया गया।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 20, 2026

lahore stadium

लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम (photo - CricInfo)

जून में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज खेली गई थी। इस सीरीज का तीसरा मुक़ाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच के बाद इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने यहां की पिच को 'असंतोषजनक' बताते हुए स्टेडियम पर बड़ी कार्यवाही की थी और डिमेरिट अंक दिया गया था। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसके खिलाफ अपील की थी और अब आईसीसी ने इस फैसले को बदलते हुए डिमेरिट अंक हटा दिया।

आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत लिया था एक्शन

यह निर्णय पैनल की तरफ से मैच के फुटेज, मैच रेफरी की रिपोर्ट और 4 जून को खेले गए मुकाबले में शामिल कप्तानों की आधिकारिक टिप्पणियों की समीक्षा के बाद लिया गया। शुरुआत में आईसीसी की पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत पिच को 'असंतोषजनक' रेटिंग दी गई थी, जिसके कारण स्टेडियम पर एक डिमेरिट प्वाइंट लगाया गया था।

हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दायर अपील के बाद, पैनल ने पाया कि भले ही मैच रेफरी ने संबंधित दिशानिर्देशों का सही ढंग से पालन किया था, लेकिन खेलने वाली सतह (पिच) में वे विशेषताएं नहीं थीं जो 'असंतोषजनक' रेटिंग के लिए जरूरी होती हैं।

गद्दाफी स्टेडियम के रिकॉर्ड में अब 'शून्य' डिमेरिट प्वाइंट

पैनल ने विशेष रूप से गौर किया कि पिच में बहुत ज्यादा असमानता या बहुत ज्यादा स्पिन नहीं थी और इसके बाद डिमेरिट प्वाइंट को हटा दिया। नतीजतन, गद्दाफी स्टेडियम के रिकॉर्ड में अब 'शून्य' डिमेरिट प्वाइंट हैं। आईसीसी अपील पैनल ने टोरंटो के किंग सिटी में स्थित मेपल लीफ क्रिकेट ग्राउंड के संबंध में क्रिकेट कनाडा द्वारा दायर दो अपीलों पर भी विचार किया।

इस स्टेडियम को 8 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड के बीच आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 मैच के लिए 'असंतोषजनक' रेटिंग मिली थी। पैनल ने पाया कि पिच की सतह संतोषजनक पिच के अनुरूप थी और उसमें बहुत ज्यादा असमानता, सीम मूवमेंट या स्पिन नहीं थी। इसलिए उस मैच से जुड़ा डिमेरिट प्वाइंट हटा दिया गया।

हालांकि, 16 जून को कनाडा-नीदरलैंड मैच के लिए स्टेडियम को 'अनफिट' करार दिए जाने के बाद लगाए गए तीन डिमेरिट प्वाइंट बरकरार रहेंगे। पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि उस मैच के दौरान पिच की स्थिति खतरनाक थी और इसलिए यह 'अनफिट' रेटिंग के अनुरूप थी। इन फैसलों के बाद, गद्दाफी स्टेडियम पर कोई डिमेरिट प्वाइंट नहीं है, जबकि मेपल लीफ क्रिकेट ग्राउंड के रिकॉर्ड में तीन डिमेरिट प्वाइंट हैं।

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Updated on:

20 Aug 2026 05:24 pm

Published on:

20 Aug 2026 05:24 pm

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