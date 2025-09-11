England vs South Africa 1st T20i Highlights: इंग्लैंड की मेजबानी में साउथ अफ्रीका की टीम तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला मैच बुधवार रात को कार्डिफ में खेला गया। बारिश बाधित इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 7.5 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर 97 रन ही बनाए थे कि बारिश के चलते मैच रोक दिया। जब मैच शुरू हुआ तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत इंग्लैंड को 5 ओवर में 69 रनों का लक्ष्‍य दिया गया। पांच ओवर इस टारगेट हासिल करना दिग्‍गजों से भरी इंग्लिश टीम के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन पांच विकेट के नुकसान पर पांच ओवर में 54 रन ही बना सकी और इस रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 14 रनों से शानदार जीत दर्ज की।