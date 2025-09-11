Patrika LogoSwitch to English

ENG vs SA: अपनी सरजमीं पर महज 69 रनों का लक्ष्‍य हासिल नहीं कर सकी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ने दर्ज की रोमांचक जीत

ENG vs SA 1st T20i Highlights: साउथ अफ्रीका ने मेजबान इंग्‍लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बारिश बाधित पहले मुकाबले में डकवर्थ लुईस निमय के तहत 14 रन से रोमांचक जीत दर्ज की है।

भारत

lokesh verma

Sep 11, 2025

ENG vs SA 1st T20i Highlights
साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ProteasMenCSA)

England vs South Africa 1st T20i Highlights: इंग्लैंड की मेजबानी में साउथ अफ्रीका की टीम तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला मैच बुधवार रात को कार्डिफ में खेला गया। बारिश बाधित इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 7.5 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर 97 रन ही बनाए थे कि बारिश के चलते मैच रोक दिया। जब मैच शुरू हुआ तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत इंग्लैंड को 5 ओवर में 69 रनों का लक्ष्‍य दिया गया। पांच ओवर इस टारगेट हासिल करना दिग्‍गजों से भरी इंग्लिश टीम के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन पांच विकेट के नुकसान पर पांच ओवर में 54 रन ही बना सकी और इस रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 14 रनों से शानदार जीत दर्ज की।

37 के स्‍कोर पर तीसरा विकेट गिरने पर बढ़ी अफ्रीका की मुश्किलें

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने मौसम को देखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसने अपना पहला विकेट मजह एक रन के स्‍कोर पर गंवा दिया। इसके बाद 33 रन पर दूसरा और 3.4 ओवर में 37 के स्‍कोर पर तीसरा विकेट गिरा तो साउथ अफ्रीका की टीम मुश्किल में आ गई।

बारिश को देखते हुए बनाए तेजी से रन

वहीं, बारिश की संभावना को देखते हुए साउथ अफ्रीकी की टीम ने तेजी से रन बनाए। एडेन मार्करम ने 14 गेंदों में 28 रन, डेवाल्ड ब्रेविस ने 10 गेंदों में 23 रन, डोनोवैन फेरेरा ने 11 गेंदों में 25 रन, ट्रिस्टन स्टब्स ने 6 गेंदों में 13 रन बनाए। इन सभी ने 200 या इससे ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अफ्रीकी टीम 7.5 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 97 रन बना चुकी थी कि बारिश शुरू हो गई। 

54 रन बना सकी इंग्‍लैंड

बारिश रुकने के बाद जब मैच शुरू हुआ तो डकवर्थ लुईस नियम के तहत इंग्‍लैंड को पांच ओवर में 69 रन का लक्ष्‍य मिला। इस टारगेट का पीछा करने उतरी मेजबान टीम का पहला विकेट शून्‍य के स्‍कोर पर फिलिप साल्‍ट के रूप में गिरा। इसके बाद आया राम गया राम की स्थिति बन गई और इंग्लिश टीम 5 ओवर में 54 रन ही बना सकी। जोस बटलर ने 11 गेंदों पर सर्वाधिक 25 रन बनाए।

कार्डिफ में इंग्‍लैंड की दूसरी हार

बता दें कि इंग्‍लैंड की टीम ने कार्डिफ के सोफिया गार्डन में अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इंग्लिश टीम ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं। ये उसकी यहां दूसरी हार थी। खास बात ये है कि मेजबान टीम ने अपने दोनों ही मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही गंवाए हैं।

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

11 Sept 2025 08:28 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs SA: अपनी सरजमीं पर महज 69 रनों का लक्ष्‍य हासिल नहीं कर सकी इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका ने दर्ज की रोमांचक जीत

