क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने कूट दिए 414 रन, वनडे क्रिकेट में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

ENG vs SA 3rd ODI: जो रूट और जैकब बेथल के शतकों की बदौलत इंग्लैंड ने साउथम्पटन में साउथ अफ्रीका के खिला तीसरे वनडे में 414 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 07, 2025

Jacob Bethell Hundred
साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैकब बैथल ने जड़ा शतक (फोटो- IANS)

England vs South Africa 3rd ODI: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 414 रन बना लिए हैं। 2015 वनडे वर्ल्डकप के बाद इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा 7 बार 400 के आंकड़े को छूआ है। इंग्लैंड के सातों 400 के स्कोर वर्ल्डकप 2015 के बाद ही आए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीकी टीम ने 8 बार वनडे क्रिकेट में 400 के आंकड़े को छूआ है।

पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही। साउथ अफ्रीका को 9वें ओवर में पहली सफलता मिली, जब बेन डकेट कॉर्बिन बॉश का शिकार हुए। इसके बाद जेमी स्मिथ और जो रूट ने इंग्लैंड को 100 के पार पंहुचाया। स्मिथ 62 रन बनाकर केशव महाराज का शिकार हुए। इसके बाद जो रूट को जैकब बैथल का साथ मिला और दोनों ने साउथ अफ्रीकी आक्रमण को पूरी तरह से विफल कर दिया।

दोनों ने पहले 200 और फिर 250 के आंकड़े को पार किया। इंग्लैंड 300 रन से एक रन पीछे थी, तब बैथल 82 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक 3 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर जो रूट टिके गए और उन्होंने भी अपना शतक पूरा किया। आखिरी 20 ओवरों में इंग्लैंड ने 10 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और यह वजह है कि इंग्लैंड ने 7वीं बार वनडे इतिहास में 400 के आंकड़े को पार किया। जोस बटलर ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली।

इंग्लैंड ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार साउथ अफ्रीकी टीम ने 400 के आंकड़ो को छूआ है। उन्होंने 8 बार ये कारनामा किया है तो भारत और इंग्लैंड ने 7-7 बार ये उपलब्धि हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया ने 3, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने 2-2 तो जिम्बाब्वे ने भी एक बार 400 के आंकड़े को छूआ है। 2015 वर्ल्डकप के बाद इंग्लैंड ने 7 बार ये कारनामा किया है तो साउथ अफ्रीका ने 3, भारत ने 2, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे ने 1-1 बार 400 के आंकड़े को छूआ है।

07 Sept 2025 08:28 pm

