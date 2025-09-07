साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने कूट दिए 414 रन, वनडे क्रिकेट में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

दोनों ने पहले 200 और फिर 250 के आंकड़े को पार किया। इंग्लैंड 300 रन से एक रन पीछे थी, तब बैथल 82 गेंदों में 110 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक 3 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर जो रूट टिके गए और उन्होंने भी अपना शतक पूरा किया। आखिरी 20 ओवरों में इंग्लैंड ने 10 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए और यह वजह है कि इंग्लैंड ने 7वीं बार वनडे इतिहास में 400 के आंकड़े को पार किया। जोस बटलर ने भी ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी खेली।