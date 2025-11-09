WPL में जुड़ने वाली है छठी टीम, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा

Veda Krishnamurthy rection on WPL 6th Team: टीम इंडिया के 2025 का विश्व कप जीतने के बाद अब भारत में महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिलने की उम्‍मीद है। माना जा रहा है कि जिस तरह कपिल देव कप्‍तानी में वर्ल्‍ड कप जीतने के बाद देश भर में पुरुष क्रिकेट तेजी से लोकप्रिय हुआ, अब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में महिला विश्‍व कप जीतने के बाद भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके साथ ही अब क्रिकेट के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि महिला प्रीमियर लीग में सिर्फ पांच टीमें काफी नहीं हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बीसीसीआई WPL 2026 या 2027 में ही छठी टीम ला देगा। इसको लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेदा कृष्‍णमूर्ति ने बड़ा खुलासा किया है।