WPL में जुड़ने वाली है छठी टीम, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर किया खुलासा

Veda Krishnamurthy rection on WPL 6th Team: भारतीय महिलाओं के विश्‍व कप जीतने के बाद महिला प्रीमियर लीग में छठी टीम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस पूर्व क्रिकेट वेदा कृष्‍णमूर्ति ने साफ किया है कि ऐसा कब तक हो सकता है?

भारत

image

lokesh verma

Nov 09, 2025

Veda Krishnamurthy rection on WPL 6th Team

महिला प्रीमियर लीग। (Photo - WPL Official Page)

Veda Krishnamurthy rection on WPL 6th Team: टीम इंडिया के 2025 का विश्व कप जीतने के बाद अब भारत में महिला क्रिकेट को बढ़ावा मिलने की उम्‍मीद है। माना जा रहा है कि जिस तरह कपिल देव कप्‍तानी में वर्ल्‍ड कप जीतने के बाद देश भर में पुरुष क्रिकेट तेजी से लोकप्रिय हुआ, अब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में महिला विश्‍व कप जीतने के बाद भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके साथ ही अब क्रिकेट के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि महिला प्रीमियर लीग में सिर्फ पांच टीमें काफी नहीं हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बीसीसीआई WPL 2026 या 2027 में ही छठी टीम ला देगा। इसको लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेदा कृष्‍णमूर्ति ने बड़ा खुलासा किया है।

WPL को 2028 तक छठी टीम मिल जाएगी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 2017 महिला विश्व कप फाइनलिस्ट वेदा कृष्णमूर्ति की बात मानें तो डब्‍ल्‍यूपीएल में छठी टीम 2028 में ही आ सकती है। इंस्टाग्राम पर शनिवार को अपलोड किए गए एक वीडियो में उन्होंने इस बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि आईपीएल में छठी टीम, आपने सही सुना। डब्ल्यूपीएल में एक नई टीम जुड़ने वाली है, लेकिन इस साल नहीं, बल्कि 2028 में। 27 नवंबर को होने वाली इस मेगा नीलामी का मतलब यह है कि यह चक्र केवल दो साल का होगा।

वेदा कृष्णमूर्ति ने किया खुलासा 

33 वर्षीय वेदा ने आगे कहा कि एक टीम के जुड़ने से कई अन्य खिलाड़ियों को मौका मिलता है। मुझे लगता है कि कई अच्छे खिलाड़ी डब्ल्यूपीएल में जगह बनाने से चूक गए हैं और इसके पीछे की वजह सिर्फ पांच टीमों का होना है। यह बहुत अच्छी खबर है कि ऐसा होने जा रहा है। यह पुरुषों की मेगा नीलामी के साथ ही होगा। इसलिए तीन साल का चक्र 2028 से शुरू होगा।

रिटेंशन लिस्‍ट ने चौंकाया

बता दें कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन डब्ल्यूपीएल में अगली टीम के 2028 में जुड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच कुछ दिन पहले ही सभी क्रिकेट फ्रैंचाइज़ियों ने अपनी रिटेंशन सूची की घोषणा की है। सबसे चौंकाने वाली बात यूपी वॉरियर्स की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का बाहर होना था।

हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और ऋचा घोष जैसी खिलाड़ियों को उनकी टीमों ने बरकरार रखा। जबकि विदेशी शीर्ष खिलाड़ियों में से दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी नियमित कप्तान मेग लैनिंग को टीम में नहीं रखा।

09 Nov 2025 08:15 am

