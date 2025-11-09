Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विश्व कप विजेता ऋचा घोष को बंगाल सरकार का तोहफा, पुलिस विभाग में मिला ये बड़ा पद

Richa Ghosh appointed DSP in Bengal Police: विश्‍व विजेता ऋचा घोष को बंगाल सरकार ने राज्‍य पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) नियुक्त किया है। इसके साथ ही उनके लिए ईडन गार्डन्स में एक भव्‍य समारोह का आयोजन भी किया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 09, 2025

Richa Ghosh appointed DSP in Bengal Police

बंगाल पहुंचने पर ऋचा घोष का भव्‍य स्‍वागत हुआ। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

Richa Ghosh appointed DSP in Bengal Police: भारत के लिए पहला आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप जीतने वाली प्‍लेयर्स के लिए राज्‍य सरकारों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। किसी खिलाड़ों को करोड़ों का प्रोत्‍साहन मिला है तो किसी को जमीन मिली और किसी को सरकारी नौकरी। वहीं, ऋचा घोष भी अब क्रिकेट के साथ नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इस विश्व कप विजेता क्रिकेटर को बंगाल सरकार ने राज्य पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) नियुक्त किया। 22 वर्षीय क्रिकेटर शनिवार दोपहर में कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय गईं और राज्य पुलिस के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की, जहां उनकी नियुक्ति को अंतिम रूप दिया गया। बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) ने ईडन गार्डन्स में ऋचा के लिए एक घंटे का भव्य सम्मान समारोह भी आयोजित किया।

ये भारतीय क्रिकेटर भी हैं डीएसपी 

ऋचा घोष अब अपनी विश्व कप विजेता साथी दीप्ति शर्मा (उत्तर प्रदेश पुलिस) की तरह पुलिस उपाधीक्षक बन गई हैं। उनके अलावा भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी तेलंगाना पुलिस में डीएसपी हैं। पूर्व विश्‍व कप विजेता जोगिंदर शर्मा भी हरियाणा पुलिस इसी पद पर तैनात हैं।

फाइनल में प्रति रन के लिए एक लाख रुपये

ईडन गार्डन्स में ऋचा को एक गोल्‍ड बैट और बॉल भेंट की गई। जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बंग भूषण पदक, डीएसपी नियुक्ति पत्र और एक सोने की चेन सौंपी। सीएबी ने उन्हें 34 लाख रुपये का चेक भी दिया। ये राशि विश्व कप फाइनल में उनके द्वारा बनाए गए रनों के लिए प्रति 1 लाख रुपये है। इस दौरान मंच पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और झूलन गोस्वामी भी मौजूद रहीं।

गांगुली ने ऋचा के स्‍ट्राइक रेट पर दिया जोर

सीएबी अध्यक्ष गांगुली ने उनके स्ट्राइक रेट पर जोर देते हुए कहा कि मैं पारी की शुरुआत करता था, लेकिन जानता हूं कि सफेद गेंद वाले क्रिकेट में छठे और सातवें नंबर के बल्लेबाजों की भूमिका कितनी मुश्किल होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने के लिए कम से कम गेंदें मिलती हैं। ऋचा के स्ट्राइक ने इस विश्व कप में भारत के अभियान में अहम भूमिका निभाई।

जब मैंने पहली बार ऋचा को देखा- झूलन

वहीं, दिग्गज झूलन ने उन दिनों को याद किया जब उन्होंने पहली बार ऋचा को देखा था। गोस्वामी कहा कि 2013 की बात है, जब बंगाल क्रिकेट अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने सीएबी अधिकारियों से एक प्रतिभा खोज कार्यक्रम शुरू करने का अनुरोध किया। जैसे ही उन्होंने विनम्रतापूर्वक सहमति व्यक्त की, मुझे ज़िलों में जाने का अवसर मिला और इस तरह मैंने पहली बार ऋचा को देखा।

ये भी पढ़ें

विश्व विजेता बेटियों के लिए सरकार ने खोला खजाना, सरकारी नौकरी के साथ करोड़ों का इनाम, जानें किसे क्‍या मिला
क्रिकेट
World Cup Winners rewards by State Governments

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

09 Nov 2025 07:19 am

Hindi News / Sports / Cricket News / विश्व कप विजेता ऋचा घोष को बंगाल सरकार का तोहफा, पुलिस विभाग में मिला ये बड़ा पद

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत अब साउथ अफ्रीका से खेलेगा टेस्ट, वनडे और टी20I सीरीज, जानें पूरा शेड्यूल

India Squad for Asia Cup 2025
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: आईपीएल-19 के लिए किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी फ्रेंचाइजी और किसे करेंगी रिलीज, इस दिन होगा तय

RCB (Photo- RCB X)
क्रिकेट

टीम इंडिया से हार के बावजूद मिचेल मार्श को नहीं है कोई टेंशन, बताया उनके लिए क्या हुआ अच्छा

Mitchell Marsh and Suryakumar Yadav
क्रिकेट

Asia Cup Trophy Controversy: सुलझता नजर आ रहा एशिया कप ट्रॉफी विवाद, ICC ने कराई मोहसिन नकवी से बात

Asia Cup Trophy
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया दौरे के खत्म होते ही सूर्या ने बताया बेस्ट कॉम्बिनेशन, अर्शदीप को लेकर कही ये बात

Suryakumar Yadav Press Conference
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.