Tymal Mills Latest News: आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स इन दिनों इंग्लैंड में द हंड्रेड खेल रहे हैं। उन्होंने पांच दिन पहले ही ओनलीफैन्स नामक एक अश्लील वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया था। इस वेबसाइट से जुड़ते ही वह मीडिया की सुर्खियों में आ गए। इतना ही नहीं टाइमल ने द हंड्रेड खेलने के दौरान इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से बल्ले पर यह कहते हुए वेबसाइट का लोगो लगाने की अनुमति मांगी कि वह उनके अकाउंट पर कोई भी स्पष्ट वयस्क सामग्री नहीं होगी। लेकिन ईसीबी ने लोगो प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
बीबीसी स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईसीबी की ओर टाइमल मिल्स को अपने बल्ले पर ओनलीफैन्स का लोगो लगाने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि यह वेबसाइट 'द हंड्रेड' और 'परिवार-अनुकूल' नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिल्स ईसीबी के निर्णय को समझ गए हैं और इसीलिए उन्होंने द हंड्रेड 2025 में अपने बल्ले पर यह लोगो नहीं लगाया है।
दरअसल, मिल्स ने कहा था कि मैं इस सीमा को पार करने की कोशिश करूंगा और ऐसा कुछ करूंगा जो पहले कभी नहीं किया गया। खिलाड़ी खेल से पहले और बाद में मीडिया में बोलते हैं, लेकिन अक्सर यह बनावटी और सामान्य बातें होती हैं। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल अपने विचारों के बारे में बात करने के लिए कर सकता हूं और एक क्रिकेटर के तौर पर जिंदगी के अच्छे और बुरे पहलुओं को दर्शाने के लिए फुटेज और तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपने पेज की सदस्यताएं ज़्यादातर मुफ़्त रखेंगे और इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल क्रिकेटरों के जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए करेंगे।
बता दें कि 33 वर्षीय टाइमल मिल्स को आईपीएल 2017 से पहले आरसीबी ने 12 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था। इसके बाद वह मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले। हालांकि वह इंडियन प्रीमियर लीग के सिर्फ 10 मैच ही खेल सके, जिनमें उनके नाम 11 विकेट दर्ज हैं। हाल ही में उन्होंने सदर्न ब्रेव के लिए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ शुरुआती मैच में 22 रन देकर तीन विकेट के साथ जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बल्ले से भी छह रन का अहम योगदान दिया।