Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

RCB के पूर्व स्टार क्रिकेटर ने अश्लील वेबसाइट पर बनाया अकाउंट, बोर्ड से कहा- बल्‍ले पर लगाने दीजिए लोगो

Tymal Mills Latest News: आरसीबी के पूर्व तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स ने पांच दिन पहले अश्‍लील वेबसाइट ओनलीफैन्स पर पांच दिन पहले ही अकाउंट बनाया था। वहीं, अब उन्‍होंने ईसीसी से द हंड्रेड के दौरान बैट पर वेबसाइट का लोगो लगाने की मांग की थी, लेकिन बोर्ड उनकी मांग को खारिज कर दिया है।

भारत

lokesh verma

Aug 13, 2025

Tymal Mills Latest News

Tymal Mills Latest News: आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स इन दिनों इंग्‍लैंड में द हंड्रेड खेल रहे हैं। उन्‍होंने पांच दिन पहले ही ओनलीफैन्स नामक एक अश्‍लील वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया था। इस वेबसाइट से जुड़ते ही वह मीडिया की सुर्खियों में आ गए। इतना ही नहीं टाइमल ने द हंड्रेड खेलने के दौरान इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) से बल्‍ले पर यह कहते हुए वेबसाइट का लोगो लगाने की अनुमति मांगी कि वह उनके अकाउंट पर कोई भी स्पष्ट वयस्क सामग्री नहीं होगी। लेकिन ईसीबी ने लोगो प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।

ईसीबी ने कहा- 'परिवार-अनुकूल' नहीं लोगो लगाना

बीबीसी स्पोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईसीबी की ओर टाइमल मिल्स को अपने बल्ले पर ओनलीफैन्स का लोगो लगाने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि यह वेबसाइट 'द हंड्रेड' और 'परिवार-अनुकूल' नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिल्स ईसीबी के निर्णय को समझ गए हैं और इसीलिए उन्होंने द हंड्रेड 2025 में अपने बल्ले पर यह लोगो नहीं लगाया है।

ये भी पढ़ें

मैं पागल हूं… संजीव गोयनका ने अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को लेकर आखिर क्यों दिया ये बयान
क्रिकेट
LSG Owner Sanjiv Goenka

ओनलीफैन्स पर अकाउंट बनाने के बाद कही थी ये बात

दरअसल, मिल्स ने कहा था कि मैं इस सीमा को पार करने की कोशिश करूंगा और ऐसा कुछ करूंगा जो पहले कभी नहीं किया गया। खिलाड़ी खेल से पहले और बाद में मीडिया में बोलते हैं, लेकिन अक्सर यह बनावटी और सामान्य बातें होती हैं। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल अपने विचारों के बारे में बात करने के लिए कर सकता हूं और एक क्रिकेटर के तौर पर जिंदगी के अच्छे और बुरे पहलुओं को दर्शाने के लिए फुटेज और तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकता हूं। उन्‍होंने यह भी कहा था कि वह अपने पेज की सदस्यताएं ज़्यादातर मुफ़्त रखेंगे और इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल क्रिकेटरों के जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए करेंगे।

आरसीबी ने 12 करोड़ में खरीदा था मिल्‍स को

बता दें कि 33 वर्षीय टाइमल मिल्स को आईपीएल 2017 से पहले आरसीबी ने 12 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था। इसके बाद वह मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले। हालांकि वह इंडियन प्रीमियर लीग के सिर्फ 10 मैच ही खेल सके, जिनमें उनके नाम 11 विकेट दर्ज हैं। हाल ही में उन्‍होंने सदर्न ब्रेव के लिए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ शुरुआती मैच में 22 रन देकर तीन विकेट के साथ जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्‍होंने बल्‍ले से भी छह रन का अहम योगदान दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

13 Aug 2025 01:08 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / RCB के पूर्व स्टार क्रिकेटर ने अश्लील वेबसाइट पर बनाया अकाउंट, बोर्ड से कहा- बल्‍ले पर लगाने दीजिए लोगो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.