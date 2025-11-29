फाफ डुप्लेसी ने अचानक छोड़ा IPL, वजह है पाकिस्तान का ये लीग, भारत के लिए कही बड़ी बात

फाफ डुप्लेसी (फोटो- IPL)
Faf Du Plessis IPL Runs: साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और आईपीएल स्टार फाफ डुप्लेसी ने अचानक आईपीएल 2026 में भाग न लेने का फैसला किया है। आईपीएल में उन्होंने चार टीमों का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स शामिल हैं। आईपीएल 2025 ऑक्शन में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, लेकिन 2026 के ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया। इसके बाद डुप्लेसी ने बड़ा फैसला लिया और आईपीएल 2026 से अपना नाम वापस ले लिया। अब साउथ अफ्रीका टीम के पूर्व कप्तान पाकिस्तान में खेले जाने वाली पाकिस्तान सुपर लीग में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा है, "IPL में 14 सीज़न के बाद, मैंने इस साल होने वाले ऑक्शन में अपना नाम न डालने का फैसला किया है। यह एक बड़ा फैसला है। यह लीग मेरे सफर का एक बड़ा हिस्सा रही है। मैं लकी रहा हूं कि मुझे वर्ल्ड-क्लास टीममेट्स के साथ, कमाल की फ्रेंचाइजी के लिए, और ऐसे फैंस के सामने खेलने का मौका मिला जिनका पैशन अविश्वसनीय था। इंडिया ने मुझे दोस्ती, सीख और यादें दी हैं। इन सबने मुझे एक बेहतर क्रिकेटर और इंसान बनने में मदद की है।"
फाफ डुप्लेसी ने कोच, टीममेट, सपोर्ट स्टाफ की तारीफ की। उन्होंने कहा, "आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चौदह साल एक लंबा समय होता है, और मुझे इस बात पर गर्व है कि यह चैप्टर मेरे लिए क्या मायने रखता है। इंडिया के लिए मेरे दिल में एक खास जगह है, और यह पक्का अलविदा नहीं है, आप मुझे फिर खेलते हुए देखेंगे। इस साल, मैंने एक नया चैलेंज लेने का फैसला किया है। मैंने PSL में खेलने का फैसला किया है। यह मेरे लिए एक रोमांचक कदम है।"
डुप्लेसी ने 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था और 2025 तक 4 टीमों का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने 154 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 35 की औसत से 4,773 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डुप्लेसी 7 सीजन तक खेले, जबकि 3 सीजन में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रतिनिधित्व किया। आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन खराब रहा और 9 मैच खेलने के बाद वह सिर्फ 202 रन बना पाए। आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया।
