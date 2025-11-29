फाफ डुप्लेसी ने अचानक छोड़ा IPL, वजह है पाकिस्तान का ये लीग, भारत के लिए कही बड़ी बात

Faf Du Plessis IPL Runs: साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और आईपीएल स्टार फाफ डुप्लेसी ने अचानक आईपीएल 2026 में भाग न लेने का फैसला किया है। आईपीएल में उन्होंने चार टीमों का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स शामिल हैं। आईपीएल 2025 ऑक्शन में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, लेकिन 2026 के ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया। इसके बाद डुप्लेसी ने बड़ा फैसला लिया और आईपीएल 2026 से अपना नाम वापस ले लिया। अब साउथ अफ्रीका टीम के पूर्व कप्तान पाकिस्तान में खेले जाने वाली पाकिस्तान सुपर लीग में धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।