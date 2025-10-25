भारत के खिलाफ सिर्फ 29 रन की पारी खेल ट्रैविस हेड ने रच दिया इतिहास

Travis Head fastest 3000 runs: भारत के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जारी तीसरे वनडे मुकाबले में ट्रैविड हेड ने 29 रन की पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया है। हेड सबसे कम पारियों में 3 हजार वनडे रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं। हेड ने महज 76 पारियों में यह कारनामा किया, जबकि स्टीव स्मिथ 79 पारियों में इस मुकाम तक पहुंचे थे। माइकल बेवन और जॉर्ज बेली 80-80 पारियों में इस आंकड़े को छू चुके हैं, जबकि डेविड वॉर्नर ने 81 पारियों में 3 हजार वनडे रन पूरे किए थे।