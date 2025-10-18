Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इस शहर में बिक रहे क्रिकेटर ‘रिंकू सिंह’ और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम से पटाखे, खरीदने वालों की मची होड़

Diwali 2025: बाजार में पटाखे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार भी आतिशबाजी बाजार में ग्रीन पटाखों की भरमार है, लेकिन सबसे अधिक मांग 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम के पटाखे की है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 18, 2025

Rinku Singh Crackers

रिंकू सिंह के नाम से बिक रहे पटाखे (फोटो- IANS)

अलीगढ़ में इस बार नुमाइश मैदान पर अस्थायी तौर पर बनाए गए पटाखा मार्केट में स्टार भारतीय क्रिकेटर 'रिंकू सिंह' समेत 'ऑपरेशन सिंदूर' की तस्वीरें लगे पटाखों की धूम मची हुई है। भले ही इस बार पटाखों की कीमतों में पहले के मुकाबले इजाफा देखने को मिला है, लेकिन मार्केट में पटाखों की खरीदारी जारी है। अलीगढ़ में इस बार स्थानीय प्रशासन ने पटाखे बेचने के लिए 250 अस्थाई लाइसेंस जारी किए हैं। बाजार में पटाखे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार भी आतिशबाजी बाजार में ग्रीन पटाखों की भरमार है, लेकिन सबसे अधिक मांग 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम के पटाखे की है।

'ऑपरेशन सिंदूर' के नाम से बिक रहे हैं पटाखें

पटाखा विक्रेता ने कहा, "हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। इसी के सम्मान में 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम से पटाखा मार्केट में लाया गया है, जिसकी शानदार डिमांड देखने को मिली है। इस पटाखे की कीमत 3,200 रुपये है, जिसमें 240 शॉट्स हैं।"

पटाखा विक्रेता ने कहा, "भारतीय सेना ने पाकिस्तान को युद्ध के मैदान पर धूल चटाई थी। इसी के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम से पटाखा मार्केट में मौजूद है। रिंकू सिंह के नाम से भी पटाखे आए हैं। मेरे पास कई तरह के पटाखे हैं, जो इस बार लोगों का जमकर मनोरंजन करेंगे। इस बार कीमतों में मामूली-सा अंतर देखने को जरूर मिला है।"

पटाखे खरीदने पहुंचीं एक अन्य ग्राहक ने कहा, "मैंने अलग-अलग तरह के पटाखे लिए हैं। स्काई शॉट मुझे बेहद पसंद है। एहतियातन हमारी गाड़ियों को बहुत दूर खड़ा करवाया गया है। यहां के इंतजाम से हम काफी खुश हैं। खरीदारी के लिए पहुंचे संजू ने बताया, "मुझे स्काई शॉट पसंद है। इस बार मैंने 'ऑपरेशन सिंदूर' और 'रिंकू सिंह' नाम के पटाखे भी खरीदे हैं। इन पटाखों की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई देगी। इस बार की दिवाली, पिछली बार की दिवाली से भी शानदार रहेगी।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

18 Oct 2025 07:36 pm

Published on:

18 Oct 2025 07:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इस शहर में बिक रहे क्रिकेटर ‘रिंकू सिंह’ और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम से पटाखे, खरीदने वालों की मची होड़

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी भारतीय प्लेइंग-11, जानें किन्हें मिली जगह, किनका कटा पत्ता

AUS vs IND
क्रिकेट

स्टार अफगान क्रिकेटर ने PSL का किया बॉयकॉट? पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद उठाया यह बड़ा कदम

Rashid Khan
क्रिकेट

शुभमन गिल की जगह सूर्यकुमार बन सकते थे वनडे टीम के कप्तान, लेकिन इस वजह से हो गया खेल!

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

पत्नी के शिक्षा मंत्री बनते ही रवींद्र जडेजा का आया पहला रिएक्शन, वाइफ से जताई बड़ी उम्मीद

Raviba Jadeja Ravindra Jadeja
क्रिकेट

अफगानिस्तान के हटने के बाद पाकिस्तान ट्राई सीरीज के लिए खोज रहा रिप्लेसमेंट, जानें किन टीमों पर है नजर

Cricket Representative image
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.