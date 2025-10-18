इस शहर में बिक रहे क्रिकेटर ‘रिंकू सिंह’ और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम से पटाखे, खरीदने वालों की मची होड़

अलीगढ़ में इस बार नुमाइश मैदान पर अस्थायी तौर पर बनाए गए पटाखा मार्केट में स्टार भारतीय क्रिकेटर 'रिंकू सिंह' समेत 'ऑपरेशन सिंदूर' की तस्वीरें लगे पटाखों की धूम मची हुई है। भले ही इस बार पटाखों की कीमतों में पहले के मुकाबले इजाफा देखने को मिला है, लेकिन मार्केट में पटाखों की खरीदारी जारी है। अलीगढ़ में इस बार स्थानीय प्रशासन ने पटाखे बेचने के लिए 250 अस्थाई लाइसेंस जारी किए हैं। बाजार में पटाखे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार भी आतिशबाजी बाजार में ग्रीन पटाखों की भरमार है, लेकिन सबसे अधिक मांग 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम के पटाखे की है।