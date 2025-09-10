Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup T20 के इतिहास में रनों के लिहाज से पांच सबसे बड़ी जीत, भारत नहीं… टॉप पर है ये टीम

Five Biggest victory margins in T20 Asia Cup: एशिया कप 2025 में अफगानिस्‍तान ने हांगकांग को 94 रन से हराते हुए इस टूर्नामेंट के टी20 फॉर्मेट में रनों के लिहाल से तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इस मामले में टॉप पर पाकिस्‍तान है तो दूसरे नंबर पर भारत काबिज है।

भारत

lokesh verma

Sep 10, 2025

Five Biggest victory margins in T20 Asia Cup
सलमान आगा, राशिद खान और सूर्यकुमार यादव एशिया कप 2025 की ट्रॉफी के साथ। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Five Biggest victory margins in T20 Asia Cup: एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान की टीम ने अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। इस टीम ने आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए उद्घाटन मैच में हांगकांग को 94 रन से रौंदा। यह एशिया कप टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट खोकर 188 रन बनाए। इसके जवाब में हांगकांग की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 94 रन ही बना सकी। आइये आपको बताते हैं कि टी20 एशिया कप के इतिहास की पांच सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कौन सी टीमों के नाम दर्ज है?

पाकिस्तान के नाम दर्ज है रिकॉर्ड

एशिया कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड पाकिस्तान की टीम के नाम दर्ज है, जिसने साल 2022 में शारजाह में हांगकांग के खिलाफ 155 रन से जीत दर्ज की थी। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारतीय टीम है, जिसने साल 2022 में दुबई के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से मुकाबला जीता था।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025 में यूएई के खिलाफ मैच से पहले दिखा अभिषेक शर्मा का रौद्र रूप, बैक-टू-बैक मारे 25 से 30 गगनचुंबी छक्के
क्रिकेट
Abhishek Sharma sixes practice

चौथे पायदान पर काबिज है यूएई

अफगानिस्‍तान की टीम इस मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है तो यूएई की टीम साल 2016 में ओमान को 71 रन से शिकस्त दे चुकी है। यह टीम फेहरिस्त में चौथे पायदान पर है। जबकि टी20 एशिया कप 2016 में अफगानिस्‍तान की टीम ने हांगकांग की टीम को 66 रन से हराया था और वह पांचवें स्थान पर भी है।

एक नजर मैच पर

शेख जायद स्टेडियम में 9 सितंबर को खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो अफगानिस्तान के लिए सेदिकुल्लाह अटल ने 52 गेंदों में तीन छक्कों और छह चौकों की मदद से 73 रन की नाबाद पारी खेली। इनके अलावा मोहम्मद नबी ने 33, जबकि अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 53 रन टीम के खाते में जोड़े और टीम के स्‍कोर को 188 तक पहुंचाया।

इसके जवाब में हांगकांग खराब शुरुआत के बाद सिर्फ 94 रन ही बना सकी। बाबर हयात (39) और कप्तान यासिम मुर्तजा (16) के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। अफगानिस्तान की ओर से फजलहक फारूकी और गुलबदीन नायब ने दो-दो विकेट हासिल किए।

पुरुषों के टी20 एशिया कप में सबसे बड़ी जीत का अंतर

155 रन - पाकिस्तान बनाम हांगकांग, शारजाह, 2022
101 रन - भारत बनाम अफगानिस्तान, दुबई, 2022
94 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, अबू धाबी, 2025
71 रन - यूएई बनाम ओमान, मीरपुर, 2016
66 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, मीरपुर, 2016

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

10 Sept 2025 09:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup T20 के इतिहास में रनों के लिहाज से पांच सबसे बड़ी जीत, भारत नहीं… टॉप पर है ये टीम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.