Asia Cup T20 के इतिहास में रनों के लिहाज से पांच सबसे बड़ी जीत, भारत नहीं… टॉप पर है ये टीम

Five Biggest victory margins in T20 Asia Cup: एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान की टीम ने अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। इस टीम ने आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए उद्घाटन मैच में हांगकांग को 94 रन से रौंदा। यह एशिया कप टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट खोकर 188 रन बनाए। इसके जवाब में हांगकांग की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 94 रन ही बना सकी। आइये आपको बताते हैं कि टी20 एशिया कप के इतिहास की पांच सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कौन सी टीमों के नाम दर्ज है?