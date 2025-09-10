Asia Cup T20 के इतिहास में रनों के लिहाज से पांच सबसे बड़ी जीत, भारत नहीं… टॉप पर है ये टीम

Five Biggest victory margins in T20 Asia Cup: एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान की टीम ने अपने अभियान का शानदार आगाज किया है। इस टीम ने आबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए उद्घाटन मैच में हांगकांग को 94 रन से रौंदा। यह एशिया कप टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट खोकर 188 रन बनाए। इसके जवाब में हांगकांग की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 94 रन ही बना सकी। आइये आपको बताते हैं कि टी20 एशिया कप के इतिहास की पांच सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कौन सी टीमों के नाम दर्ज है?
एशिया कप में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड पाकिस्तान की टीम के नाम दर्ज है, जिसने साल 2022 में शारजाह में हांगकांग के खिलाफ 155 रन से जीत दर्ज की थी। इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर भारतीय टीम है, जिसने साल 2022 में दुबई के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ 101 रन से मुकाबला जीता था।
अफगानिस्तान की टीम इस मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है तो यूएई की टीम साल 2016 में ओमान को 71 रन से शिकस्त दे चुकी है। यह टीम फेहरिस्त में चौथे पायदान पर है। जबकि टी20 एशिया कप 2016 में अफगानिस्तान की टीम ने हांगकांग की टीम को 66 रन से हराया था और वह पांचवें स्थान पर भी है।
शेख जायद स्टेडियम में 9 सितंबर को खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो अफगानिस्तान के लिए सेदिकुल्लाह अटल ने 52 गेंदों में तीन छक्कों और छह चौकों की मदद से 73 रन की नाबाद पारी खेली। इनके अलावा मोहम्मद नबी ने 33, जबकि अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 53 रन टीम के खाते में जोड़े और टीम के स्कोर को 188 तक पहुंचाया।
इसके जवाब में हांगकांग खराब शुरुआत के बाद सिर्फ 94 रन ही बना सकी। बाबर हयात (39) और कप्तान यासिम मुर्तजा (16) के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। अफगानिस्तान की ओर से फजलहक फारूकी और गुलबदीन नायब ने दो-दो विकेट हासिल किए।
155 रन - पाकिस्तान बनाम हांगकांग, शारजाह, 2022
101 रन - भारत बनाम अफगानिस्तान, दुबई, 2022
94 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, अबू धाबी, 2025
71 रन - यूएई बनाम ओमान, मीरपुर, 2016
66 रन - अफगानिस्तान बनाम हांगकांग, मीरपुर, 2016