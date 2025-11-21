Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

उसे खिलाना चाहिए, वरना… सरफराज खान को टेस्ट टीम में जगह नहीं देने पर भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने दागे सवाल

Aakash Chopra on Sarfaraz Khan: पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने सरफराज खान को भारतीय टीम से लगातार बाहर रखे जाने पर चयनकर्ताओं पर निशाना साधा है। चोपड़ा ने कहा कि इसके पीछे सोच हो सकती है कि वह स्विंगिंग कंडीशन या तेज गेंदबाजी को अच्छी तरह नहीं खेल पाएगा। लेकिन, यह सोच बनाने के लिए भी तो उसे फेल होने देना होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 21, 2025

Aakash Chopra on Sarfaraz Khan

भारतीय बल्‍लेबाज सरफराज खान। (फोटो सोर्स: IANS)

Aakash Chopra on Sarfaraz Khan: सरफराज खान के भारतीय टेस्ट टीम से लगातार बाहर रहने पर कई पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं। मुंबई के इस बल्‍लेबाज ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। वह टीम इंडिया में वापसी के लिए बेताब है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्‍हें नहीं चुना जा रहा है। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2024 के बाद से उन्‍होंने कोई टेस्ट नहीं खेला है। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि सरफराज एक परसेप्शन इशू से प्रभावित हैं। बेवजह सरफराज को बाहर रखा जा रहा है, उसे खिलाना चाहिए, वरना यह गलत होगा।

भारत के लिए खेल सके सिर्फ 6 टेस्‍ट

बता दें कि सरफराज खान ने फरवरी 2024 में इंग्‍लैंड के खिलाफ भारत के लिए टेस्‍ट क्रिकेट में डेब्‍यू किया था। लेकिन, वह अब तक भारत के लिए सिर्फ छह टेस्ट मैच ही खेल सके हैं, जिसमें उन्होंने 37.10 के औसत से 371 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से तीन अर्धशतक और एक शतक आया है। टेस्ट में उनका सबसे अधिक स्कोर 150 रन है।

'सरफराज खान के मामले में क्लैरिटी की दिक्कत'

आकाश चोपड़ा ने शुभंकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर कहा कि मुझे लगता है कि सरफराज खान के मामले में क्लैरिटी की दिक्कत है। मुझे लगता है कि यह सोच और समझ का मामला है। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी यह सोच हो सकती है कि वह स्विंगिंग कंडीशन में उतना अच्छा नहीं कर पाएगा या तेज गेंदबाजी को अच्छी तरह नहीं खेल पाएगा।

'सरफराज को खिलाना चाहिए, वरना यह गलत होगा'

चोपड़ा ने आगे कहा कि हो सकता है कि वह सेना (साउथ अफ्रीका, इंग्‍लैंड, न्‍यूजीलैंड और ऑस्‍ट्रेलिया) देशों में हमारा आदमी न हो। इसलिए उसे मौका नहीं मिला। लेकिन, यह सोच बनाने के लिए भी उसे फेल होने देना होगा। उसे फेल होने भी नहीं दिया जा रहा है और अब टीम में भी उसकी कोई जगह नहीं है। उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि सरफराज को खिलाना चाहिए, वरना यह गलत होगा।

रणजी ट्रॉफी में सरफराज

सरफराज का अब रणजी ट्रॉफी में भी प्रदर्शन गिर रहा है। उन्होंने पांच मैचों में एक अर्धशतक के साथ 178 रन बनाए हैं। दाएं हाथ के इस बल्‍लेबाज का रिटर्न वाकई उन ऊंचे स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है, जो उन्होंने इंडिया टेस्ट कॉल-अप से पहले के सीजन में रणजी ट्रॉफी में बनाए थे। उन्होंने 2022-23 सीजन में छह मैचों में 92.66 के औसत से 556 रन बनाए, 2021-22 में छह मैचों में 122.75 के औसत से 982 रन बनाए और उससे पहले सरफराज ने 2019-20 सीजन में छह मैचों में 154.66 के औसत से 928 रन बनाए थे।

“आप WTC फाइनल में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन क्या यह टीम उसके लायक है?” पूर्व क्रिकेटर ने टीम इंडिया को दिखाया आईना
क्रिकेट
IND vs ENG 5th Test

India vs South Africa Test Series 2025

21 Nov 2025 06:50 am

