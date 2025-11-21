उसे खिलाना चाहिए, वरना… सरफराज खान को टेस्ट टीम में जगह नहीं देने पर भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने दागे सवाल

Aakash Chopra on Sarfaraz Khan: सरफराज खान के भारतीय टेस्ट टीम से लगातार बाहर रहने पर कई पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं। मुंबई के इस बल्‍लेबाज ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है। वह टीम इंडिया में वापसी के लिए बेताब है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्‍हें नहीं चुना जा रहा है। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर 2024 के बाद से उन्‍होंने कोई टेस्ट नहीं खेला है। इसी बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि सरफराज एक परसेप्शन इशू से प्रभावित हैं। बेवजह सरफराज को बाहर रखा जा रहा है, उसे खिलाना चाहिए, वरना यह गलत होगा।