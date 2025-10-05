रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, कहा- देश को जीत दिलायी है, लेकिन…

वासन ने कहा, "रोहित और विराट ने शानदार क्रिकेट खेला है और देश को जीत दिलायी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब नए खिलाड़ियों को कमान संभालने का समय आ गया है।" उन्होंने कहा कि गिल को कप्तानी देना बैटन पास करने जैसा है। रोहित और विराट काफी परिपक्व खिलाड़ी हैं, और मुझे लगता है कि वे भी चाहेंगे कि अपने करियर के इस पड़ाव पर उन्हें बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने का मौका मिले। उन्होंने खेल में वह सब कुछ हासिल किया है जो वे कर सकते थे। टीम में उनके होने से शुभमन गिल को भी आत्मविश्वास मिलेगा।