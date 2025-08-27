600 से ज्यादा विकेट लेने वाले इस पूर्व पेसर के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

Former Cricketer Ken Shuttleworth Passed Away: पूर्व तेज गेंदबाज केन शटलवर्थ के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। इंग्‍लैंड के इस पूर्व खिलाड़ी ने 79 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली है। इंग्लैंड के लिए 1970 में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले केन का अंतरराष्‍ट्रीय करियर एक साल से भी कम रहा। उन्‍होंने नवंबर 1970 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिसबेन में टेस्‍ट डेब्‍यू करते हुए 5 विकेट चटका डाले। उन्‍होंने अपना आखिरी टेस्ट जून 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला। इस तरह उनका टेस्‍ट करियर काफी छोटा रहा। उन्‍होंने इंग्लैंड के लिए सिर्फ 5 टेस्ट 35.58 के औसत से 35 विकेट लिए। वहीं, उन्‍होंने इंग्‍लैंड के लिए एकमात्र वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक विकेट लिया।