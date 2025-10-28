Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

यह भारत है, थोड़ा नरमी बरतें…पूर्व ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, Sourav Ganguly पर किया बड़ा खुलासा

Chris Broad ने दावा किया कि भारत को बहुत पैसा मिल गया है और उसने कई मायनों में ICC पर कब्जा कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 28, 2025

Sourav Ganguly and Chris Broad

सौरव गांगुली और क्रिस ब्रॉड (Photo Credit - IANS)

Chris Broad has accused BCCI and Sourav Ganguly: पूर्व आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके मैच रेफरी के कार्यकाल के दौरान टीम इंडिया को पेनल्टी से बचाने के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया था। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया।

क्रिस ब्रॉड ने दावा किया कि उन्हें फोन कॉल आया था‌, जिसमें उन्हें भारतीय टीम से नरमी बरतने और स्लो ओवर रेट से बचाने के लिए तरीके खोजने को कहा गया था। क्रिस ब्रॉड ने उस मैच के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर बताया कि भारत मैच के अंत तक तीन या चार ओवर पीछे था, और ऐसा करने पर सीधे तौर पर जुर्माना लगता। BCCI के दबाव के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। भारत को जुर्माने से बचाने के लिए समय में हेरफेर करना पड़ा।

क्रिस ब्रॉड ने दावा किया कि अगले मैच में भी वैसा हुआ, उन्होंने (सौरव गांगुली) मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मैंने फोन करके पूछा कि आप उसे करवाना क्या चाहते हैं? इस पर मुझसे कहा गया कि वही करो जो कहा गया है। इसमें शुरू से राजनीति थी। अब बहुत से खिलाड़ी राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं या फिर बस अपना सिर नीचे किए हुए हैं, मुझे नहीं पता।

'ICC पर भारत का प्रभाव'

क्रिस ब्रॉड ने यह भी दावा किया कि खेल पहले की तुलना में कहीं अधिक राजनीतिक हो गया है। BCCI की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की वजह से ICC के शीर्ष पद कहीं अधिक राजनीतिक रूप से प्रभावित हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत को बहुत पैसा मिल गया है और अब उसने कई मायनों में आईसीसी (ICC) पर कब्जा कर लिया है। मुझे खुशी है कि मैं इस वक्त मौजूद नहीं हूं, क्योंकि पहले से कहीं अधिक राजनीतिक प्रभाव है। क्रिस ब्रॉड ने आईसीसी मैच रेफरी के तौर पर कुल 123 टेस्ट मैच में अपनी सेवाएं दी हैं।

ये भी पढ़ें

IND vs AUS 1st T20i Pitch Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मैच में लगेगी विकेटों की झड़ी या होगी रनों की बारिश, पढ़ें पिच रिपोर्ट
क्रिकेट
India vs Australia 1st T20i Pitch Report

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

28 Oct 2025 03:53 pm

Published on:

28 Oct 2025 03:47 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / यह भारत है, थोड़ा नरमी बरतें…पूर्व ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, Sourav Ganguly पर किया बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

महिला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल सकती है ये चोटिल खिलाड़ी, बोर्ड ने दिया बड़ा अपडेट

Sophie Ecclestone Injury Update
क्रिकेट

IND vs AUS 1st T20i Pitch Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मैच में लगेगी विकेटों की झड़ी या होगी रनों की बारिश, पढ़ें पिच रिपोर्ट

India vs Australia 1st T20i Pitch Report
क्रिकेट

बहुत मजा आएगा… सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बताई भारत की रणनीति

Suryakumar Yadav Press Conference
क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले क्रिकेट फैंस को दी गुड न्यूज

Suryakumar Yadav on Shreyas Iyer
क्रिकेट

बाबर आजम आज T20i में रच सकते हैं इतिहास, खतरे में रोहित शर्मा का ये महारिकॉर्ड

Babar Azam T20i Records
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.