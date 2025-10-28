यह भारत है, थोड़ा नरमी बरतें…पूर्व ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, Sourav Ganguly पर किया बड़ा खुलासा

क्रिस ब्रॉड ने यह भी दावा किया कि खेल पहले की तुलना में कहीं अधिक राजनीतिक हो गया है। BCCI की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की वजह से ICC के शीर्ष पद कहीं अधिक राजनीतिक रूप से प्रभावित हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत को बहुत पैसा मिल गया है और अब उसने कई मायनों में आईसीसी (ICC) पर कब्जा कर लिया है। मुझे खुशी है कि मैं इस वक्त मौजूद नहीं हूं, क्योंकि पहले से कहीं अधिक राजनीतिक प्रभाव है। क्रिस ब्रॉड ने आईसीसी मैच रेफरी के तौर पर कुल 123 टेस्ट मैच में अपनी सेवाएं दी हैं।