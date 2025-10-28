Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS 1st T20i Pitch Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मैच में लगेगी विकेटों की झड़ी या होगी रनों की बारिश, पढ़ें पिच रिपोर्ट

India vs Australia 1st T20i Pitch Report: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज कैनबरा में 29 अक्‍टूबर से होने जा रहा है। इस मैच से पहले कैनबरा के मनुका ओवल की पिच की रिपोर्ट पढ़ लीजिये।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Oct 28, 2025

India vs Australia 1st T20i Pitch Report

कैनबरा स्थित मनुका ओवल ग्राउंड। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Australia 1st T20i Pitch Report: ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर वनडे सीरीज के बाद अब भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 29 अक्‍टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया कैनबरा के मनुका ओवल में आमने-सामने होंगे। मिचेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्‍ट्रेलिया की टीम घरेलू वनडे सीरीज जीत से उत्साहित होगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व में टीम इंडिया वनडे सीरीज हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। ऐसे क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पहले वनडे में बल्‍लेबाजों का बोलबाला रहेगा या फिर गेंदबाज कहर बरपाएंगे? आइये मैच से पहले मनुका ओवल की पिच का हाल आपको बताते हैं।

मनुका ओवल पिच रिपोर्ट

कैनबरा स्थित मनुका ओवल की पिच बल्ले और गेंद के बीच बेहतरीन संतुलन के लिए जानी जाती है। इस विकेट से शुरुआत में अच्छी गति और उछाल रहता है, जिससे तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मदद मिलती है। हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच समतल होती जाती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं। स्पिनरों को भी बाद में खासकर दूधिया रोशनी में मदद मिल सकती है। इस मैदान पर पहली पारी का का औसत स्‍कोर 170-180 के आसपास रहता है।

कैनबरा के मौसम का हाल

पहले टी20 मैच के लिए कैनबरा में मौसम साफ और सुहावना रहने की उम्मीद है। शाम को तापमान 13°C के आसपास रहेगा। बारिश की संभावना कम है, जिससे दूधिया रोशनी में क्रिकेट के पूरे मैच के लिए आदर्श परिस्थितियां होंगी। वनडे चरण की बारिश से प्रभावित शुरुआत के बाद दोनों टीमें और फैंस इस पूरे टी20 मुकाबले का लुत्‍फ उठा सकेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, टिम डेविड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, सीन एबॉट, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेजलवुड, जोश फिलिप, नाथन एलिस, तनवीर संघा और बेन ड्वारशुइस।

भारतीय टीम

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और जितेश शर्मा (विकेटकीपर)।

Updated on:

28 Oct 2025 01:36 pm

Published on:

28 Oct 2025 01:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs AUS 1st T20i Pitch Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मैच में लगेगी विकेटों की झड़ी या होगी रनों की बारिश, पढ़ें पिच रिपोर्ट

