IND vs AUS 1st T20i Pitch Report: भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मैच में लगेगी विकेटों की झड़ी या होगी रनों की बारिश, पढ़ें पिच रिपोर्ट

India vs Australia 1st T20i Pitch Report: ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर वनडे सीरीज के बाद अब भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 29 अक्‍टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया कैनबरा के मनुका ओवल में आमने-सामने होंगे। मिचेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्‍ट्रेलिया की टीम घरेलू वनडे सीरीज जीत से उत्साहित होगी। वहीं, सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व में टीम इंडिया वनडे सीरीज हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। ऐसे क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। पहले वनडे में बल्‍लेबाजों का बोलबाला रहेगा या फिर गेंदबाज कहर बरपाएंगे? आइये मैच से पहले मनुका ओवल की पिच का हाल आपको बताते हैं।