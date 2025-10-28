India vs Australia 1st T20i Playing XI Prediction: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद अब भारतीय टीम टी20 सीरीज जीतकर हिसाब चुकता करने के इरादे से उतरेगी। पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 29 अक्‍टूबर को कैनबरा में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर को इस सीरीज के लिए टीम में कुछ बदलाव करने होंगे। क्‍योंकि एशिया कप में धीमी, नीची और स्पिन के अनुकूल पिचों के बाद अब भारत को ऑस्ट्रेलिया तेज और उछाल वाली पिचों पर खेलना होगा। प्‍लेइंग इलेवन में कम से कम एक बदलाव तो तय है, क्योंकि हार्दिक पंड्या के बैकअप के रूप में नीतीश रेड्डी स्‍क्‍वॉड में शामिल किया गया था, लेकिन चोटिल होने के कारण उनका खेलना भी तय नहीं है।