Ind vs Aus 1st T20i Playing XI: पहले मुकाबले के लिए भारत की प्‍लेइंग 11 में फेरबदल तय, हर्षित इन तो नीतीश समेत ये 5 हो सकते हैं आउट

India vs Australia 1st T20i Playing XI Prediction: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पांच मैचों की सीरीज का पहला टी20 मुकाबला बुधवार 29 अक्‍टूबर को कैनबरा में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव तय माने जा रहे हैं। आइये इस मैच से पहले भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Oct 28, 2025

Ind vs Aus 1st T20i Playing XI

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo Credit - IANS)

India vs Australia 1st T20i Playing XI Prediction: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद अब भारतीय टीम टी20 सीरीज जीतकर हिसाब चुकता करने के इरादे से उतरेगी। पांच मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 29 अक्‍टूबर को कैनबरा में खेला जाना है। सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर को इस सीरीज के लिए टीम में कुछ बदलाव करने होंगे। क्‍योंकि एशिया कप में धीमी, नीची और स्पिन के अनुकूल पिचों के बाद अब भारत को ऑस्ट्रेलिया तेज और उछाल वाली पिचों पर खेलना होगा। प्‍लेइंग इलेवन में कम से कम एक बदलाव तो तय है, क्योंकि हार्दिक पंड्या के बैकअप के रूप में नीतीश रेड्डी स्‍क्‍वॉड में शामिल किया गया था, लेकिन चोटिल होने के कारण उनका खेलना भी तय नहीं है।

दो स्पिनर के साथ उतर सकता है भारत

कैनबरा के मनुका ओवल की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, जहां गति और उछाल एक समान है। इसलिए तेज गेंदबाजों पर निर्भरता ज्‍यादा होगी। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम को तीन स्पिनरों वाली रणनीति छोड़नी पड़ सकती है। एशिया कप में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती एक साथ खेले थे। इन तीनों के फिर से साथ आने की संभावना कम ही है। ऐसे में वरुण चक्रवर्ती की जगह हर्षित राणा को जगह मिल सकती है। इस तरह टीम इंडिया दो स्पिनर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और चार तेज गेंदबाज हर्षित राणा, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के साथ उतर सकती है।

नंबर पांच तक बल्‍लेबाजी तय

वहीं, बल्‍लेबाजी की बात करें तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल एक बार फिर बतौर सलामी बल्‍लेबाज नजर आने वाले हैं। नंबर तीन कप्‍तान सूर्यकुमार यादव के लिए रिजर्व है। वहीं, नंबर चार पर तिलक वर्मा तो नंबर पांच पर विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन को उतारा जा सकता है। छठे नंबर पर अक्षर पटेल, सातवें पर शिवम दुबे और आठवें पर हर्षित राणा को उतारा जा सकता है।

इन पांच को बेंच पर करना होगा इंतजार!

बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी को एडिलेड वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी। चोट की वजह से उन्‍हें तीसरे वनडे से बाहर होना पड़ा था। बोर्ड की ओर से उनकी चोट पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका पहले टी20 में खेलना भी मुश्किल है। वहीं, संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्‍मेदारी संभालेंगे तो जितेश शर्मा को भी बाहर बैठना होगा। इनके अलावा वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर को भी बेंच पर इंतजार करना पड़ सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 के लिए संभावित भारतीय प्‍लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

