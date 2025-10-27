ये तो सिर्फ शुरुआत है… गौतम गंभीर ने हर्षित राणा की तारीफों के पुल बांधते हुए दिया ये खास गुरुमंत्र 

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Gautam Gambhir praised Harshit Rana: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में हर्षित राणा के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है। सिडनी मैच से पहले अपने खराब प्रदर्शन के लिए कड़ी आलोचना झेल रहे हर्षित ने उस मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 39 रन देकर 4 विकेट चटकाए और अपने कोच और कप्तान के भरोसे पर खरा उतरे। गंभीर ने राणा के प्रदर्शन की सराहना की है, लेकिन साथ ही उन्हें विनम्र बने रहने और कड़ी मेहनत जारी रखने की चेतावनी भी दी है।
गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे लगता है कि हर्षित राणा गेंदबाज बेहतरीन है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने जिस तरह 10 ओवर के बाद 63/0 से शुरुआत की और फिर उन्हें 237 रनों पर रोकना एक बेहतरीन प्रयास था। मैं हर्षित का ख़ास जिक्र करना चाहूंगा, उनका स्पेल लाजवाब था। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि विनम्र बने रहें, जमीन से जुड़े रहें और कड़ी मेहनत करते रहें। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं।
भारत और गंभीर का राणा पर भरोसा बरकरार रखने का एक कारण है। वह लंबे तेज गेंदबाज हैं और जोरदार गेंदबाजी करते हैं, जो विदेशी परिस्थितियों के लिए ख़ास तौर पर अनुकूल हैं। इससे भी अहम बात यह है कि वह आठवें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए दुर्लभ है। यही संतुलन उन्हें सफेद गेंद वाले क्रिकेट में एक अहम खिलाड़ी बनाता है। एडिलेड में उनकी 24 रनों की पारी ने दिखा दिया कि वे उन्हें आठवें नंबर पर उतार सकते हैं और आगे तीन मुख्य गेंदबाजों के साथ खेल सकते हैं।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो मुकाबलों में साधारण प्रदर्शन करने वाले हर्षित राणा के साथ गौतम गंभीर की भी खूब आलोचना हुई थी। इसके बाद सिडनी वनडे में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। भले ही सिडनी वनडे की जीत का श्रेय रोहित शर्मा और विराट कोहली को दिया जा रहा है, लेकिन इस मैच के असली हीरो तो हर्षित ही थे, जिन्होंने चार विकेट उखाड़कर ऑस्ट्रेलिया को महज 237 रन पर रोक दिया था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग