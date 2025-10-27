ये तो सिर्फ शुरुआत है… गौतम गंभीर ने हर्षित राणा की तारीफों के पुल बांधते हुए दिया ये खास गुरुमंत्र 

भारत और गंभीर का राणा पर भरोसा बरकरार रखने का एक कारण है। वह लंबे तेज गेंदबाज हैं और जोरदार गेंदबाजी करते हैं, जो विदेशी परिस्थितियों के लिए ख़ास तौर पर अनुकूल हैं। इससे भी अहम बात यह है कि वह आठवें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए दुर्लभ है। यही संतुलन उन्हें सफेद गेंद वाले क्रिकेट में एक अहम खिलाड़ी बनाता है। एडिलेड में उनकी 24 रनों की पारी ने दिखा दिया कि वे उन्हें आठवें नंबर पर उतार सकते हैं और आगे तीन मुख्य गेंदबाजों के साथ खेल सकते हैं।