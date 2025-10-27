रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो- IANS)
Rohit Sharma Virat Kohli booked for World Cup 2027: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन कर वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने मंशा का जाहिर कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी रोहित-विराट को 2027 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने की संभावना का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन को भी सराहा है। रोहित इस सीरीज के टॉप स्कोरर रहे, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं, विराट ने पहले दो मैचों में लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद आखिरी वनडे में नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेली और भारत की 9 विकेट से जीत सुनिश्चित की।
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुनील गावस्कर ने कहा कि रोहित और विराट ने जिस क्षण खुद को इस दौरे के लिए उपलब्ध कराया, तभी ये स्पष्ट हो गया था कि वे 2027 के विश्व कप के लिए भारतीय टीम में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब से लेकर तब तक चाहे जो भी हो, चाहे वे रन बनाएं या नहीं बनाएं, अपनी क्षमता और अनुभव के साथ अगर वे उपलब्ध हैं तो उनकी टीम में जगह पक्की है। इस तरह के फॉर्म को देखते हुए आप उनका नाम सीधे साउथ अफ्रीका 2027 विश्व कप टीम में लिख सकते हैं।
बता दें कि रोहित और कोहली टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब पूरी तरह से वनडे क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस वजह से उनके भविष्य को लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। उनके हालिया प्रदर्शन ने सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप से बच गई और सम्मान बचाने में भी सफल रही।
रोहित ने तीसरे वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार लेने के बाद कहा था कि यहां आना और खेलना हमेशा अच्छा लगता है। 2008 की यादें ताज़ा हो गईं। मुझे यकीन नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया वापस आएंगे या नहीं, लेकिन हम अपने क्रिकेट का आनंद लेते हैं, चाहे हम कितनी भी उपलब्धियां हासिल करें। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे की चुनौतियों को लेकर कहा कि हमने पर्थ में नए सिरे से शुरुआत की। मैं चीजों को इसी तरह देखता हूं।
सुनील गावस्कर ने दोहराया कि रोहित और कोहली का ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेलने का फैसला 2027 विश्व कप की दौड़ में बने रहने के उनके इरादे को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर वे उपलब्ध रहते हैं तो उनका शामिल होना तय है।
