Rohit Sharma Virat Kohli booked for World Cup 2027: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन कर वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने मंशा का जाहिर कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी रोहित-विराट को 2027 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जाने की संभावना का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन को भी सराहा है। रोहित इस सीरीज के टॉप स्कोरर रहे, उन्हें प्‍लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं, विराट ने पहले दो मैचों में लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद आखिरी वनडे में नाबाद 74 रनों की शानदार पारी खेली और भारत की 9 विकेट से जीत सुनिश्चित की।